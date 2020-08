Redmi 9C NFC in arrivo in Europa: ecco quanto dovrebbe costare

A metà luglio l'azienda cinese ha confermato l'arrivo in Europa e in Italia dei nuovi modelli entry level della serie Redmi. Stiamo parlando dei “piccoli” 9A, 9C e 9AT: il primo ha debuttato negli store a fine luglio, mentre per quanto riguarda gli altri due bisognerà pazientare fino al mese di settembre. Nel frattempo un leaker anticipa l'arrivo di Redmi 9C in versione NFC, dispositivo basilare e per tutte le tasche, stavolta con una gradita aggiunta per tutti i fan di Xiaomi.

Redmi 9C ritorna in versione NFC: svelato il possibile prezzo

Di tutti i modelli della serie 9, solo Redmi 9 (qui trovate anche la nostra recensione) è stato lanciato con il supporto all'NFC, feature ormai richiesta a gran voce dagli utenti, anche a bordo di modelli di fascia più bassa. La fascia entry level della famiglia è rimasta a bocca asciutta, ma le cose potrebbero cambiare molto presto secondo il leak che vedete in alto. Redmi 9C NFC sarebbe in dirittura d'arrivo e dovrebbe debuttare nelle colorazioni arancione, nero e blu.

In leak non si limita a “svelare” l'esistenza di questo smartphone di fascia bassa con NFC, ma riporta anche il prezzo di vendita. La variante da 2/32 GB dovrebbe costare 129€ mentre il modello maggiorato da 3/64 GB, 149€. Ovviamente si tratta di prezzi in riferimento all'Europa e che potrebbero subire variazioni nel caso dell'Italia. Comunque, allo stato attuale, la compagnia cinese non ha ancora confermato l'esistenza di Redmi 9C NFC e non vi sono riferimento al periodo di uscita.

Per quanto riguarda le specifiche, il dispositivo dovrebbe mantenere lo stesso design e la medesima scheda tecnica del 9C. Avremo quindi un display da 6.53″ HD+ con notch a goccia, una selfie camera da 5 MP, una batteria da 5.000 mAh ed una tripla fotocamera da 13 + 5 + 2 MP. Il tutto sarà mosso dal MediaTek Helio G35. Insomma, l'unica aggiunta sarebbe solo il supporto NFC.

