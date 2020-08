Redmi 6 Pro si aggiorna alla MIUI 12 Global Stable | Download

Arriva anche su Redmi 6 Pro la MIUI 12 Stable, continuando la sua opera di aggiornamento, dopo essere giunta di recente su Redmi S2/Y2. E come nel caso di S2, anche questo modello si aggiorna prima del previsto, secondo la roadmap ufficiale indicata in rete. Presentato anch'esso a metà 2018, si presentava come il primo modello dotato di notch nella gamma low-cost di Xiaomi e Redmi. Mai arrivato ufficialmente in Italia, è stato riproposto sul nostro mercato sotto forma di Xiaomi Mi A2 Lite, privato della MIUI in favore dello sfortunato Android One.

Aggiornamento 23/08: dopo la release cinese, anche quella Global per l'India arriva su Redmi 6 Pro. La trovate a fine articolo.

È tempo dell'aggiornamento alla MIUI 12 per Redmi 6 Pro

Nel caso di Redmi 6 Pro, l'aggiornamento che è stato rilasciato in queste ore comprende la MIUI 12.0.1.0.PDICNXM sotto forma di China Stable. Non ci sarà alcuna EEA Stable per i motivi succitati, mentre la MIUI 12 Global Stable dovrebbe essere pubblicata nei prossimi mesi (non c'è ancora una data). A dispetto di quanto si potrebbe pensare, l'aggiornamento alla MIUI 12 per Redmi 6 non è scontato che sia prossimo. L'hardware dei due telefoni è diametralmente opposto: su Redmi 6 abbiamo un MediaTek Helio P22, su 6 Pro lo Snapdragon 625 di Qualcomm.

Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM della madrepatria, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo.

Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente.

Aggiornamento 23/08

Oltre alla ROM China, adesso per Redmi 6 Pro è disponibile anche la MIUI 12 Global Stable. Si tratta della release destinata al pubblico indiano e per la sua installazione vale quanto detto prima.

Scarica la MIUI 12 Global Stable

Scarica la MIUI 12 China Stable



