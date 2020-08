Basterà avvicinare le mani al dispenser, per vedere scendere una soffice schiuma bianca creata utilizzando un normale sapone per le mani. Niente contatto fisico, massimo igiene, con un risparmio molto interessante. Sono questi i punti di forza dello Xiaomi Xiaowei X6 Automatic Soap Dispenser, un distributore automatico di sapone economico e della famiglia Mijia, cioè prodotto da un'azienda esterna a Xiaomi, ma commercializzato e garantito dal colosso cinese.

Ma questi distributori di sapone automatici quanto sono comodi da utilizzare? E soprattutto quanto durano nel tempo? È proprio in base a questi punti di domanda che abbiamo testato il prodotto, ottenendo risposte molto interessanti.

Recensione dispencer sapone Xiaomi Automatic Soap

Confezione

Così come tutti gli altri prodotti di Xiaomi, anche il dispenser automatico di sapone è accompagnato da una confezione minimalista, ma con tutto il necessario per l'immediato funzionamento del prodotto. Oltre al cuore del dispositivo, cioè la parte superiore che integra il motorino e i sensori di prossimità, il distributore di sapone prodotto da Xiaomi viene venduto assieme ad un contenitore nel quale è necessario inserire il sapone. Le quattro batterie AA necessarie per il funzionamento del dispositivo, non sono incluse nella confezione ed andranno acquistate a parte.

Design e materiali

Il design del dispenser di sapone Xiaomi è decisamente minimalista, la colorazione è unica (ed è bianca) e sul dispositivo non sono presenti elementi che spiccano particolarmente all'occhio. Superiormente è presente il tasto per l'accensione del sistema, e proprio sotto la bocchetta dell'erogazione è presente una zona di colore nero, nella quale sono inseriti i sensori di prossimità che attiveranno l'erogazione.

La zona inferiore invece è totalmente dedicata al contenitore per il sapone, che è in grado di contenere 350 ml di liquido, in modo da garantire circa 400 utilizzi prima di essere ricaricato.

Funzionamento

Per permettere al distributore di sapone Xiaomi la creazione di una schiuma corretta e piacevole al lavaggio, basterà inserire acqua e sapone liquido per le mani con un rapporto di 70/30. Al primo utilizzo bisognerà far attivare il distributore più volte per far sì che la schiuma venga composta, ma una volta entrato a regime il funzionamento sarà estremamente semplice.

Avvicinando le mani ad una distanza che può variare tra 0 e 5 centimetri, in 0.25 secondi il sistema rileverà la prossimità, creerà la pompa brevettata ed erogherà la schiuma. Questo è quanto.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, il metodo utilizzato per generare la schiuma di sapone, non solo permetterà di lavarsi le mani senza toccare nulla (e con le mani sporche, non dover toccare nulla per poter accedere al sapone è una santa cosa) ma garantirà un risparmio di circa il 50% sulla quantità di sapone utilizzata. Il che non è male.

Ad ogni modo, c'è poco da dire sul dispenser di sapone di Xiaomi, se non che si tratta di un prodotto semplice, funzionale e con il quale non abbiamo mai riscontrato alcun problema di funzionamento: le batterie dovrebbero garantire un'autonomia media di circa 6 mesi prima di essere sostituite, ed il sistema ha sempre funzionato correttamente.

Prezzo di vendita e conclusioni

È possibile acquistare lo Xiaomi Xiaowei X6 Automatic Soap Dispenser da Bangood a 13,90 euro utilizzando il coupon ed il link che trovate in basso. Ed è inutile dire che si tratta di un prezzo più che adatto alla tipologia del prodotto (e alle tasche di tutti).

Si tratta di un distributore di sapone automatico che può essere ideale per i bagni oppure in cucina, ma anche al lavoro, nei ristoranti, in hotel o in altre tipologie di luoghi pubblici dove, mai come in questo periodo, l'igiene diventa una cosa ancor più fondamentale. È stato progettato per garantire igiene, risparmio e facilità d'utilizzo: e mantiene a pieno le promesse.

