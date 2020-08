Quando si ha un computer portatile e lo si utilizza in casa o in ufficio, magari collegandolo ad un monitor, i problemi sono due: la postura e il surriscaldamento del notebook, soprattutto nei periodi caldi dell'anno. Problemi che, con il passare del tempo, sono stati risolti da una gestione più ottimizzata delle temperature dell'hardware del dispositivo, ma anche da una serie di stand e supporti per notebook.

E in questa recensione parleremo proprio di uno dei prodotti più semplici, ma più comodi, per chi ha un notebook e lo utilizza in una postazione fissa: uno stand per notebook Windows e Mac che per quanto possa sembrare un prodotto decisamente basilare, ha risolto i miei problemi nell'utilizzo del computer in studio, soprattutto relativi al thermal throttling: è il supporto UGREEN per laptop, uno stand estremamente semplice, ma progettato talmente bene che è riuscito a risolvere i problemi di surriscaldamento del mio notebook.

Recensione supporto laptop UGREEN: uno stand essenziale, studiato per evitare il thermal throttling

Contenuto della confezione

Il supporto laptop di UGREEN viene venduto in una confezione cartonata nella quale non è presente altro che il prodotto. Data la sua struttura, lo stand per MacBook e notebook Windows non ha la necessità di essere affiancato a nessun accessorio, ed una volta estratto dalla confezione è immediatamente pronto all'uso.

Design e materiali

Con un peso di soli 110 grammi e realizzato totalmente in alluminio, lo stand per MacBook e notebook di UGREEN è un prodotto dal design minimale, sostanzialmente composto da una struttura portante, che si può regolare in diverse angolazioni: possono variare da un'altezza di 86,9 mm fino a 131,6 mm. Il tutto è stato progettato non solo per migliorare l'areazione del notebook, ma anche per migliorare la postura nel suo utilizzo, e devo ammettere che in effetti i giovamenti ci sono in entrambi i casi.

Sostanzialmente lo stand è composto da un meccanismo a scorrimento, con il quale si potrà scegliere l'altezza e l'inclinazione di utilizzo nel quale, nelle zone a contatto con la scrivania o il tavolo, è stato applicato uno strato in silicone antiscivolo per preservare il grip con la superficie sul quale appoggiato.

Anteriormente è presente una superficie in plastica rigida per mantenere il computer sempre saldo, che svolge benissimo il suo dovere e che mantiene sempre fermo il notebook anche quando lo si sposta: si tratta di uno stand per notebook compatibile con tutti i computer portatili dagli 11 ai 16 pollici con un peso massimo fino a 20 Kg.

Comodità di utilizzo

Dato il suo peso molto ridotto e la possibilità di ripiegarlo su se stesso, lo stand per notebook e MacBook di UGREEN è un prodotto molto utile da utilizzare non solo in casa o in ufficio, ma anche in mobilità: la possibilità di poter posizionare il proprio notebook in una posizione ottimale, è una cosa impagabile anche quando si è – ad esempio – in treno o in aereo.

E non è da sottovalutare l'utilità della struttura. A primo acchitto potrebbe sembrare un prodotto essenziale ed economico, ma il fatto di aver pensato ad uno stand che non va a coprire parte del notebook che ci si appoggia, è una mossa vincente: in questo modo la dissipazione del calore è decisamente ottimizzata e il thermal throttling viene ridotto al minimo.

I vantaggi sono diversi, con il mio MacBook da 15” ad esempio, posizionando il notebook sullo stand ho notato una diminuzione nel tempo di rendering dei video piuttosto evidente, e chiaramente è una conseguenza dovuta al fatto che in questa posizione il notebook è in grado di dissipare il calore in modo più efficace riducendo al minimo la limitazione delle prestazioni dovute alla temperatura.

Prezzo di vendita in Italia e conclusioni – Supporto laptop UGREEN

Utilizzando il nostro coupon (che troverete in basso), è possibile portarsi a casa lo stand per MacBook e notebook di UGREEN ad 12,59 euro. E credetemi, considerando che in commercio sono in vendita prodotti – magari dotati di ventole – che promettono molto ma che in realtà fanno poco, è un prezzo più che giusto per i giovamenti che si potrebbero avere utilizzando un supporto del genere.

Certo, la sua struttura estremamente basilare potrebbe trasmettere una sensazione di instabilità, ma la realtà dei fatti è che – mai come in questo caso – la semplicità paga moltissimo: sto utilizzando questo prodotto da oltre un mese, e devo ammettere che difficilmente tornerei indietro. Insomma, la realtà dei fatti e che in questi casi spendere troppo non porterà a giovamenti tangibili: meglio puntare alla semplicità e alla funzionalità.

