Un contenitore di sapone, sensori di prossimità ed una pompa brevettata per trasformare il detergente in schiuma. È questa, in soldoni, la sostanza del dispenser di sapone automatico Simpleway Automatic Induction Hand Washer, uno di quei prodotti che puntano all'igiene più completa e che permetterà di lavarsi le mani senza la necessità di toccare nulla: basterà avvicinarle ed in men che non si dica la schiuma sarà distribuita in maniera uniforme.

A differenza del distributore di sapone di Xiaomi però, quello di Simpleway è un prodotto più completo e sicuramene più rifinito in ogni minimo particolare. In offerta limitata su AliExpress, lo si potrà pagare poco più di 13 euro, e nella confezione sarà inclusa una ricarica di sapone che, una volta terminato, si potrà poi riempire con il proprio detergente preferito.

Recensione dispenser automatico di sapone Simpleway

Contenuto della confezione

Il contenuto della confezione del Simpleway Automatic Induction Hand Washer è decisamente basilare. Nel cartonato rettangolare con il quale viene venduto il prodotto è presente, oltre alla struttura che integra la pompa che trasforma il sapone in schiuma (e che integra anche il sensore IR per l'attivazione del meccanismo), è anche presente il contenitore da 300 ml, nel quale è già stata inserita una soluzione detergente dal profumo molto gradevole. Le tre batterie AA utili per il funzionamento del dispenser però non sono incluse nella confezione ed andranno quindi acquistate a parte.

Design e materiali

Il design del Simpleway Automatic Induction Hand Washer è minimalista. La colorazione della sezione superiore del prodotto è bianca e nella superficie più alta integra un tasto di accensione di tipo capacitivo, nel quale è stato inserito un LED luminoso che indicherà lo stato di accensione del dispenser con i tipici colori rosso e verde. Poco sotto è presente la bocchetta dell'erogazione, accanto alla quale è stata inserita una zona di colore nero nella quale sono stati inseriti tutti i sensori di prossimità che attiveranno l'erogazione del sapone in schiuma.

La zona inferiore invece è totalmente dedicata al contenitore di sapone, che dalla confezione esce già pieno di un prodotto detergente e che è in grado di contenere 300 ml di liquido: una volta terminata la soluzione di sapone fornita dall'azienda, si potrà aprire il contenitore per inserire una ricarica del proprio sapone preferito mista ad acqua.

Come funziona il dispenser automatico di sapone

Qualora si volesse utilizzare il proprio sapone preferito, è importante ricordarsi di ricaricare il contenitore con la giusta proporzione di acqua e sapone: utilizzando un rapporto di 70/30 (dove 70 è quello relativo all'acqua) la pompa brevettata di Simpleway riuscirà a produrre una schiuma soffice e molto detergente. Una volta inserite le batterie ed acceso il dispenser per la prima volta, sarà necessario far attivare la pompa di erogazione per 2/3 volte in modo da far comporre la schiuma, ma una volta entrato a regime il funzionamento sarà estremamente semplice ed immediato.

Avvicinando le mani ad una distanza che può variare tra gli 0 e i 5 centimetri, il sistema erogherà la schiuma di sapone on soli 0.25 secondi dal rilevamento della prossimità delle mani. Questo è quanto.

Il nostro consiglio però, per consentire un lavaggio completo e corretto, è quello di bagnarle prima sotto acqua corrente, per poi far erogare la schiuma di sapone su entrambe le mani.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda inoltre, utilizzare il Simpleway Automatic Induction Hand Washer non solo permetterà di lavare le mani nel modo più igienico possibile e senza entrare in contatto con alcuna superficie con le mani sporche, ma garantirà un risparmio sostanziale anche nell'utilizzo di plastica e sapone: 300 ml di mix tra acqua e sapone corrispondono a ben tre bottiglie di detergente e può essere utilizzata per 440 erogazioni.

Insomma, il Simpleway Automatic Induction Hand Washer è un prodotto semplice e funzionale, con il quale non abbiamo mai riscontrato alcun problema o malfunzionamento: con le tre batterie AA, il distributore automatico di sapone è in grado di funzionare per circa 8 mesi.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Simpleway Automatic Induction Hand Washer è di 24,99 dollari (pari a circa 21 euro), ma in questi giorni (e solo per il 14 e il 15 di agosto) l'azienda ha dato il via ad una promozione con la quale si potrà risparmiare tantissimo: il prezzo di partenza scende a 17,99 dollari i primi 300 acquisti con il coupon SIMPLEWAY814 potranno risparmiare un ulteriore dollaro che si sommerà al dollaro di sconto (sul prezzo già in promozione) messo a disposizione dello store: lo so, sembra una cosa complicatissima, ma in soldoni lo si potrà acquistare per 15,99 dollari, cioè 13,86 euro.

Ed è un prezzo niente male, per un distributore di sapone automatico che può essere piazzato in praticamente qualsiasi ambiente domestico o lavorativo, ma anche nei luoghi pubblici come bar, hotel e ristoranti, in modo da garantire la massima igiene anche nel lavaggio delle mani. Perché è per questo che è stato progettato: per garantire igiene, semplicità di utilizzo e risparmio. E mantiene le promesse.

