Nella recensione di oggi andremo ad analizzare l'ORICO Extreme PRO SSD Portable, ovvero un SSD portatile da 128 GB che potrebbe aumentare notevolmente la vostra produttività. L'azienda cinese garantisce delle grandi performance, ma saranno in grado di farcelo preferire alle soluzioni che offrono le aziende più conosciute del settore? Scopriamolo insieme all'interno della nostra recensione completa!

Recensione ORICO Extreme PRO SSD Portable

Unboxing – ORICO Extreme PRO SSD Portable

La confezione di vendita è compatta come il prodotto e anche piuttosto basic. Al suo interno è presente la seguente dotazione:

ORICO Extreme PRO SSD Portable;

cavo Type-C – Type-C;

cavo USB – USB Type-C;

manualistica.

Design e costruzione

L'ORICO Extreme PRO SSD Portable ha un design molto semplice, ma allo stesso tempo bello da vedere e, soprattutto, pratico. Infatti, troviamo una parte in plastica a forma di cerchio che ci servirà per appenderlo da qualche parte o agganciarlo al portachiavi e avere sempre l'SSD con noi.

Devo dire che in questi giorni di utilizzo l'ho trovato molto pratico. Per il resto troviamo una costruzione in alluminio che sembra essere abbastanza resistente ad urti, ma un po' meno ai graffi. Nonostante ciò, non ho riscontrato danni ed il produttore stesso ci rassicura circa la sua resistenza e durevolezza.

Le dimensioni sono veramente compatte, ovvero 9.6 x 3 x 0.99 centimetri per un peso di soli 28 grammi. Inutile dire che potrete facilmente inserirlo in qualsiasi tasca dei jeans, in borse, zaini e giacche senza nemmeno accorgervi di averlo.

Prestazioni

Il nostro ORICO Extreme PRO SSD Portable è da 128 GB e grazie all'USB Type-C 3.1 Gen 2 e all'unità NVMe, il produttore garantisce una velocità di trasferimento fino a 940 MB/s e supporto UASP e TRIM.

Dopo aver effettuato diversi test con l'Honor MagicBook 14 collegandolo a tutte e 3 le porte (USB Type-C 3.1, USB standard 3.0, USB standard 2.0) abbiamo riscontrato i seguenti risultati:

In effetti si tratta di prestazioni piuttosto altalenanti, che sappiamo possano dipendere da diversi fattori esterni all'unità stessa, anche perché, dopo aver effettuato i benchmark di rito, abbiamo provato a spostare sull'SSD 1809 files situati in 25 cartelle e con un peso di 6.41 GB impiegando circa 90 secondi per il trasferimento dei dati.

Conclusioni

Insomma, l'SSD ORICO è un'ottima alternativa alle proposte dei brand più blasonati del settore, ed oltre che a garantire prestazioni perlopiù nella media per la tipologia di prodotto, garantisce una massima portabilità ed una buona qualità dei materiali con cui è prodotta.

L'unità che abbiamo utilizzato per la recensione è quella da 128 GB, che è possibile acquistare su Amazon al prezzo di 79,99 euro, ma l'azienda ha in vendita SSD con diversi tagli di memoria, in modo da riuscire a soddisfare tutte le esigenze.

