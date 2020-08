Ci sono diverse cose che non mi sono piaciute nel primo Kugoo Kirin M4. La potenza della batteria, il sistema di chiusura, ed addirittura i pneumatici utilizzati che, a parer mio, erano poco adatti ai fondi sterrati nonostante il potente motore da 500w permettesse di utilizzare il monopattino in praticamente qualsiasi condizione.

E così, dopo qualche mese, quelli di Kugoo hanno ben pensato di aggiornare uno dei loro più famosi prodotti, introducendo la dicitura “Pro” e tentando di risolvere alcuni dei problemi del modello precedente: ed in effetti il Kugoo Kirin M4 Pro è una versione che introduce diverse novità, ma che continua a portare con sé alcune delle caratteristiche del modello precedente. Il motore è sempre un brushless da 500w, ma la batteria è stata aggiornata, così come il sistema di chiusura e i pneumatici.

Recensione Kugoo Kirin M4 Pro: il velocissimo monopattino elettrico da 500w

Contenuto della confezione

Dire che la confezione del Kugoo Kirin M4 Pro è grande è dir poco. Questo perché il monopattino viene praticamente consegnato già montato. Le uniche cose che andranno sistemate sono il manubrio, che andrà stretto, e tutte le viti relative ai freni e all'acceleratore.

Nella confezione esce anche un sellino, che assolutamente non dovrete montare: in Italia attualmente è illegale, ed è inutile stare a montarlo se non lo si può utilizzare.

Scheda tecnica

Potenza motore: 500W (di tipo brushless);

Velocità massima: 45 km/h;

Batteria: 48V 13AH;

Pneumatici: da 10 pollici;

Tre modalità di guida;

Luce anteriore LED;

Telaio lega d'alluminio;

Peso: 22.5 kg;

Freno a disco anteriore/posteriore;

Ammortizzatore anteriore/posteriore;

Dimensioni da aperto: 120 x 115 x 56 cm;

Dimensioni da chiuso: 35 x 116 x 21.5 cm.

Design e materiali di costruzione

Nonostante sia un monopattino elettrico pieghevole, in realtà il Kugoo Kirin M4 Pro non è poi così semplice da portare in giro. Ed è una cosa dovuta non tanto alle dimensioni, che da chiuso sono piuttosto adatte per la tipologia di prodotto, ma dal peso: con i suoi 22.5 Kg di peso non è di certo tra i più leggeri della categoria, e potrebbe essere piuttosto scomodo da caricare o scaricare dalla macchina, oppure da portare con sé nei mezzi pubblici.

Ad ogni modo, il sistema di chiusura del Kugoo Kirin M4 Pro è stato decisamente migliorato rispetto alla versione precedente, ed ora abbassare il manubrio risulta molto più semplice ed immediato: il meccanismo integra poi un sistema di protezione ben studiato e molto solido. Anche la pedana è stata migliorata, e nella versione Pro del Kugoo Kirin M4 integra uno strato in gomma che rende molto più saldo il grip dei piedi.

Sostanzialmente, il design del Kugoo Kirin M4 Pro rimane perlopiù invariato rispetto a quello che abbiamo già visto con l'M4. La struttura è in lega d'alluminio e l'aspetto e piuttosto spartano ma include praticamente tutti gli accessori che si possono desiderare in un prodotto di questa categoria. Oltre al faro con 4 LED molto luminosi, in questo monopattino elettrico sono presenti delle frecce direzionali che, alla loro attivazione, emettono anche un suono di notifica, un'ottima luce di stop posteriore, un doppio ammortizzatore anteriore e posteriore, due freni a disco (anteriori e posteriori) ed un display con il quale si potrà controllare il voltaggio della batteria e che è posizionato nella fessura delle chiavi con le quali si potrà avviare il sistema: ed è proprio la presenza delle chiavi che da “quel quid in più” al Kugoo Kirin M4 Pro, e che svolge anche una buona funzione di antifurto. Ottima l'idea di integrare dei LED sotto la pedana, che illumineranno meglio il monopattino di notte rendendolo più visibile a pedoni ed autovetture.

I pneumatici sono da 10”, ma sono molto diversi da quelli utilizzati nel modello precedente: continuano ad essere a camera d'aria, ma hanno una struttura molto più “fat” con un grip migliorato che permette l'utilizzo del monopattino anche su fondi stradali sterrati o poco uniformi senza alcun problema.

Il manubrio si può regolare in altezza e si piega, ma nonostante i grandi pneumatici e l'ammortizzatore anteriore, continua a trasmettere parecchie vibrazioni: inoltre, data la sua inclinazione, potrebbe volerci un po' di tempo per abituarsi allo stile di guida necessario per pilotare al meglio il Kugoo Kirin M4 Pro.

E sempre sul manubrio è presente quella che probabilmente è la caratteristica più importante del monopattino: un display a colori che integra l'acceleratore e che permette di visualizzare tutte le informazioni più importanti sul monopattino.

Ma ve lo dico subito, non mi è piaciuto molto, per diversi motivi. Il primo è relativo proprio all'ergonomia: per accelerare sarà necessario portare in basso una levetta che, a mio parere, è posizionata troppo in prossimità del freno e che potrebbe risultare decisamente scomoda qualora si dovesse frenare improvvisamente. In soldoni si tratta di una soluzione poco adatta soprattutto alle persone meno esperte di monopattini elettrici, che per essere utilizzata impegna gran parte della mano destra.

La seconda cosa che non mi è piaciuta, è che nella confezione non è presente un manuale di istruzioni relativo al display: in pochi riusciranno quindi a capire che è presente un menu di configurazione, con il quale si potranno gestire diversi parametri di funzionamento del monopattino come ad esempio lo “Start Zero“, cioè la modalità di attivazione del motore: dalla confezione esce impostato in modo tale che, appena toccato l'acceleratore il monopattino parta già da fermo, senza la necessità di dargli una prima spinta, ed è una cosa molto pericolosa soprattutto per le persone meno esperte. Fortunatamente però, questa impostazione si può modificare nel “menu segreto” del display.

Buoni i freni a disco anteriore e posteriore, che garantiscono una frenata sempre pronta e molto stabile ma che non vengono aiutati molto dal freno motore, al punto tale che inizialmente mi sono anche chiesto se ci fosse realmente questa funzione: c'è, ma è decisamente poco funzionale e non si può settare neppure tramite il menu segreto delle impostazioni.

Potenza motore – Kugoo Kirin M4 Pro

Il motore del Kugoo Kirin M4 Pro è un potentissimo brushless da 500w che, in accoppiata con la nuova batteria da 48V e 13AH è in grado di trasportare fino a 150 Kg di peso e di affrontare pendenze massime del 20%. Dai miei test però, ho notato che superati i 100/120 Kg il motore inizia a perdere colpi, soprattutto in partenza ed in accelerazione.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento, è possibile utilizzare il Kugoo Kirin M4 Pro con tre marce, la prima porterà il monopattino elettrico a 15 Km/h, la seconda a 30 Km/h e la terza a 47 Km/h. E, soprattutto la modalità sport, ha una velocità non indifferente, che personalmente trovo forse eccessiva per un monopattino. Ma non fraintendetemi, è solo un'idea in base al mio stile di guida: per questo, dopo aver provato il Kirin M4 Pro su diversi fondi stradali e in diversi contesti, sono giunto alla conclusione che potrebbe essere più “intelligente” utilizzarlo con la seconda marcia, non superando mai i 30 Km/h. Siamo pur sempre su due piccole ruote, e certe velocità diventano molto pericolose per sé e per gli altri.

Ad ogni modo, la presenza della nuova batteria da 48V e 13 AH si sente parecchio sul Kugoo Kirin M4 Pro, e quei problemi relativi alla potenza di accelerazione e alle partenze in salita, con la nuova versione del monopattino elettrico sono stati totalmente risolti. Rimane però, la dipendenza delle prestazioni in funzione alla carica della batteria: quando siamo al 100% si sente davvero la spinta del potente motore da 500w, ma quando si scende al disotto del 50% di carica, il motore inizia a perdere colpi e le prestazioni iniziano a calare soprattutto in partenza o in salita. Ma è comunque chiaro che si tratta di un prodotto che punta sul lungo e non sull'accelerazione.

Autonomia della batteria

Se i 10 Ah della batteria nella vecchia versione del monopattino mi hanno lasciato piuttosto perplesso, i 13 Ah della batteria del Kugoo Kirin M4 Pro si sentono tutti. L'autonomia è spettacolare, e associata alla velocità massima in un certo senso giustifica il peso del monopattino: è garantita dall'azienda per circa 1000 cicli di ricarica ed è riuscita a farmi percorrere circa 55 Km con un'unica carica. Il che non è affatto male, soprattutto considerando che è quasi il doppio della distanza percorribile da un normale monopattino elettrico. Certo, quello dell'autonomia è un valore che varia in base a diversi fattori, come il peso, la tipologia di fondo stradale, la presenza di salite molto ripide e così via, ma si tratta di un'ottimo risultato.

Decisamente lunghi però i tempi di ricarica, che avviene con l'alimentatore che esce in confezione e che ha la presa elettrica europea: per una carica completa potrebbero essere necessarie addirittura 8 ore, il che renderà essenziale ricaricare il monopattino appena si ritorna a casa.

Conclusioni e prezzo di vendita in Italia – Kugoo Kirin M4 Pro

Il prezzo di vendita ufficiale del Kugoo Kirin M4 Pro è di 787 euro su Geekbuying con spedizione da Europa. Certo non è uno dei prezzi più accessibili del settore, ma utilizzando il nostro NNNGIZM4PRO, potrete portarvelo a casa a 610 euro. Ed a questo punto la cosa inizia a diventare interessante, soprattutto considerando che si tratta di uno dei prodotti più dinamici della sua categoria: certo non è proprio il più potente, ma i suoi pneumatici, il doppio freno a disco e il doppio ammortizzatore lo rendono adatto a qualsiasi utilizzo e qualsiasi tipologia di fondo stradale. È pesante? Sì, molto. Ma è chiaro che qualora si voglia portabilità ci sono dei modelli pensati proprio per questo, se invece si vogliono prestazioni ed autonomia, quello del peso è un compromesso da accettare senza batter ciglio.

Ha poi anche il sellino, che lo trasformerebbe in una sorta di scooter, che però attualmente non si può utilizzare in Italia e che quindi, per quel che ci riguarda, è come se non ci fosse. Ok, forse non è il monopattino elettrico più bello del mercato, e il suo design potrebbe trasmettere quel “non so che” di spartano, ma è sicuramente un prodotto adatto agli amanti della velocità, e a chi ha intenzione di non preoccuparsi assolutamente dei fondi stradali prima di utilizzarlo.

