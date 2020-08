Presentata da pochissimo, la Jimmy JV85 Pro è l'ultima tra le scope elettriche senza filo dotata di tecnologia ciclonica e prodotta dall'azienda partner di Xiaomi. Un prodotto nato dopo oltre un anno di sviluppo e progettazione da parte del team, che si riconosce per il tubo snodato e da alcune caratteristiche peculiari che la mettono in diretta concorrenza con la Dyson V11, la Dreame e la Roborock.

Questo, però, almeno sulla carta. La realtà dei fatti è che, soprattutto negli ultimi tempi, il mercato degli aspirapolvere wireless è in forte crescita, e sono tanti i brand cinesi che stanno tentando insistentemente di competere con la più famosa Dyson. Eccetto che in alcuni casi però, spesso si tratta di tentativi fallimentari dovuti sostanzialmente a due fattori ben precisi: la potenza di aspirazione e, soprattutto, l'autonomia della batteria.

Saranno riusciti gli ingeneri di Jimmy a progettare un prodotto adatto alle aspettative sempre più alte degli utenti? E, soprattutto, la Jimmy JV85 Pro è davvero in grado di competere con i top di gamma delle aziende più blasonate? Una cosa è certa, per quanto promette costa veramente poco: il prezzo della diretta concorrente della Dyson V11 è di 369 euro, ed in regalo l'azienda includerà anche uno stiratore verticale al costo di 1 solo euro. Non male, vero?

Recensione Jimmy JV85 Pro

Contenuto della confezione

La confezione della JIMMY JV85 Pro è decisamente ricca e piena zeppa di accessori. Oltre al motore principale, sono presenti sostanzialmente tutte le spazzole che potrebbero essere necessarie per la pulizia della propria casa, ma anche di ambienti differenti.

Ecco gli accessori presenti nella confezione:

Tubo flessibile;

Spazzola motorizzata principale;

Spazzola a rullo;

Spazzola anti-acaro;

Spazzola per tappeti;

Bocchetta per fessure 2 in 1;

Bocchetta per imbottiti 2 in 1;

Spazzola morbida;

Tubo snodabile;

Adattatore multi-posizione;

Supporto per la ricarica.

Design e caratteristiche

Così come per gli altri prodotti dell'azienda, il design della Xiaomi Jimmy JV85 Pro è minimale, moderno e molto curato. Il processo costruttivo è di livello molto alto, soprattutto considerando la fascia di prezzo in cui è venduta, e grazie al tipico meccanismo ad incastri montare e smontare la scopa elettrica ed i suoi vari accessori è veramente molto semplice. La struttura è realizzata in metallo e plastica, e sia la spazzola che il tubo pieghevole rendono la pulizia semplice e molto comoda anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Molto interessante il design a pettine della spazzola principale, che è studiato per evitare che peli di animali domestici o capelli si avvolgano attorno al rullo motorizzato, il che è un vero e proprio toccasana soprattutto per chi ha degli animali in casa.

Il peso di 1.46 Kg senza spazzole e la classica impugnatura a pistola poi rendono l'utilizzo della scopa elettrica decisamente confortevole, soprattutto grazie ad un buon bilanciamento dei pesi di tutto il dispositivo, che non stancherà mai chi lo utilizza. È presente un display LCD sul quale si potrà vedere la modalità di pulizia e la carica restante della batteria, le angolazioni che può raggiungere la spazzola sono molto ampie e, in via del tutto generale, tutte le componenti della scopa elettrica sono state progettate in modo da poter essere smontate e lavate con semplicità: è ad esempio molto facile estrarre il filtro HEPA-13, che può essere sciacquato sotto acqua corrente, ed è anche possibile sostituire la batteria in modo da poterne utilizzare una secondaria qualora si dovesse pulire un ambiente molto grande.

Uno dei punti di forza della Jimmy JV85 Pro è senza dubbio la presenza della tecnologia brevettata Horizontal Cyclone che permette una filtrazione ancora più efficiente rispetto ai modelli precedenti dell'azienda, e che è in grado di catturare e trattenere fino al 99.97% delle particelle dagli 0.3 micron in su.

Il motore è un brushless digitale da 550W in grado di garantire una potenza di aspirazione massima di ben 200 AW a 100.000 rpm: in soldoni, capiterà molto raramente di dover passare la scopa elettrica per due volte su un'area sporca, perché l'ottima potenza di aspirazione riuscirà a rendere le pulizie molto più veloci e “indolori”. Basti pensare che la Dyson V11 ha una potenza massima di aspirazione pari a 185 AW.

Le modalità di aspirazione sono tre, la più potente emette un rumore di 82 db, ed oltre che a influire sulla potenza vera e propria influiscono sensibilmente sull'autonomia della batteria: un dettaglio importante per questi dispositivi, del quale parleremo a breve.

Ad ogni modo, la pulizia con la Jimmy JV85 Pro scorre che è un piacere, materiali e ergonomia sono da manuale e qualora fosse necessario è possibile anche togliere anche il tubo in alluminio ed agganciare gli altri componenti, per esempio la spazzola rotante più piccola per pulire i divani o la macchina o ancora la spazzolina in plastica rigida che ci consente di utilizzare la Xiaomi JIMMY JV85 Pro come un aspirabriciole.

Per quanto riguarda la pulizia del contenitore, invece, questo può essere tranquillamente sciacquato. Per togliere la sporcizia basterà aprire lo sportellino attraverso una levetta situata sulla parte inferiore. Una posizione che rispetto ai modelli precedenti è migliorata e che evita quel fastidioso problema di finire con le mani sporche di polvere.

Autonomia della batteria – JIMMY JV85 Pro

Lo Xiaomi Jimmy JV85 Pro è dotato di 8 batterie da 2500 mAh, in grado di garantire un'autonomia massima di 70 minuti: un tempo record, possibile però solo se si utilizza l'aspirapolvere nella modalità meno potente e senza utilizzare la spazzola motorizzata. Nella vita reale però, nei miei test sono riuscito ad arrivare a 13 minuti di autonomia con la modalità di aspirazione più potente, oppure a 25 minuti con quella media e a 55 minuti con quella bassa, utilizzando sempre la spazzola motorizzata.

I tempi di ricarica sono però molto lenti, così come in tutti i dispositivi di questa tipologia: per una ricarica completa, dallo 0 al 100% di batteria, potrebbero essere necessarie tra le 4 e le 5 ore.

Conclusioni

Considerando la potenza di aspirazione e l'autonomia della batteria, considerare la JIMMY JV85 Pro un aspirapolvere valido è dir poco. In realtà il lavoro fatto dall'azienda è quasi esemplare, e considerando che costa praticamente la metà del Dyson V11 e che nella confezione escono tutti gli accessori necessari per una pulizia completa, dinamica ed adatta ad ogni situazione, è chiaro che il JV85 Pro è un prodotto adatto a tutti coloro che cercano una scopa elettrica wireless mirata a più utilizzi e che riesca a risultare anche piacevole alla vista se tenuta in casa e che vogliono acquistare.

L'unico vero compromesso di questa categoria di prodotti riguarda la batteria, che sostanzialmente si scarica troppo velocemente e si ricarica troppo lentamente, ma sulla JV85 Pro devo ammettere che quelli di Jimmy hanno fatto grandi passi in avanti soprattutto per l'autonomia (valutata in proporzione alla potenza di aspirazione massima).

