Quando si sente parlare di QCY, la schiera di utenti si divide: chi conosce il brand di auricolari Bluetooth con questo nome e chi conosce Homscam, che è praticamente la stessa cosa. Sì, perché l’azienda partner di Xiaomi (una delle tante) commercializza ufficialmente in Italia, o meglio su Amazon, con il secondo nome, che è spesso sinonimo di auricolari Bluetooth total wireless di buona qualità a prezzi davvero bassi.

Ed è proprio l’esempio lampante di queste QCY Homscam T7, che entrano in diretta concorrenza con le rivali semi in-ear della stessa fascia di prezzo, anche più blasonate. Sono riuscite quindi ad imporsi come best buy della categoria?

Recensione QCY Homscam T7: costa davvero così poco un suono così pulito?

Contenuto della confezione

Se guardiamo alla confezione delle QCY T7, notiamo che essa è essenziale, quasi minimale, con un rivestimento superiore che mostra il form factor degli auricolari, mentre la scatola di cartone è praticamente sgombra di immagini. Al suo interno troviamo stipate le cuffie con la custodia di ricarica, un cavo USB-C per caricarlo ed un utile manuale multilingua in cui è incluso anche l’italiano.

Design e materiali

Lato design e materiali riusciamo già a percepire i pregi di queste QCY T7: la struttura è quella classica delle TWS semi in-ear bianche stile AirPods, ma con un tocco di originalità grazie ai sensori posteriori, circolari, utili per le gesture smart. Il case segue la stessa linea degli auricolari, con un led di notifica tra il vano ed il tasto di pairing. Esso è davvero compatto e dalle immagini di sample non dà subito quest’impressione, ma dal vivo chi ama gli oggetti piccoli, essendo “grande” solo 50 x 49 x 25 mm, ne rimarrà soddisfatto. Così come si può rimanere soddisfatti dei materiali utilizzati: un policarbonato opaco che dona un aspetto più premium di quello che dice il prezzo.

Oltre che compatti, auricolari e custodia sono anche molto leggeri, pesando infatti insieme appena 100 grammi, con gli auricolari che pesano intorno ai 4.5 grammi circa. Questo fa sì che praticamente non le sentirete né in tasca né all’orecchio, con la comodità a farla da padrona, anche per ore ed ore di ascolto ininterrotto o mentre si fa sport. Proprio per lo sport torna utile la certificazione IPX4 (a differenza di quanto si può leggere in alcune descrizioni del prodotto che riportano la certificazione IPX5), che previene problemi provenienti dal sudore. Ovviamente, non provate a tuffarvi con le QCY T7 in piscina o al mare.

Funzioni Smart

Ottima notizia per quanto riguarda il pairing: è rapido e stabile ed avrete a disposizione le Homscam QCY T7 in pochissimi istanti. Non c'è una cuffia master, il che da la possibilità di utilizzare un singolo auricolare, sia con Android che con iOS, indifferentemente dal fatto che scegliate quello destro o quello sinistro, in quanto non c’è una cuffia master, nel caso voleste utilizzarlo per rispondere semplicemente alle chiamante.

Proprio per quanto riguarda Android ed iOS c’è una sostanziale differenza: l’applicazione dedicata alle cuffie è sviluppata in maniera totalmente differente, seppur la base sia la stessa. Questo perché su Android essa è addirittura tradotta in italiano per buona parte delle sezioni, mentre su iOS è quasi completamente in cinese e quello che è tradotto è in inglese. Ma la chicca dell’app è l’animazione pop-up a pairing avvenuto, che però è disponibile solo su Android, mentre per i dispositivi Apple il pop-up (non animato) è presente solamente all’interno dell'app, per ovvi motivi.

Con l'animazione di connessione è possibile controllare lo stato della carica di case e auricolari al momento dell'accensione delle QCY T7, mentre all’interno dell’applicazione sono presenti i vari settaggi delle gesture e ovviamente il livello di carica che, tra le altre cose, è consultabile sia nei widget laterali di iOS, sia su Android, mentre per il case dovrete rifarvi obbligatoriamente all’app inserendo gli auricolari al suo interno. Macchinoso, ma non sempre necessario.

Le gesture invece, sono poche ma intuitive e concrete: con due tocchi infatti metteremo in pausa o riprodurremo un brano od un video, mentre con tre tocchi attiverete gli assistenti vocali. Sempre con due tocchi poi si risponde/termina una chiamata. Per rifiutarla o per cambiare brano, vi basterà tenere premuto il sensore per 2 secondi. Comoda inoltre la funzione Ear Detection, che stopperà quello che state ascoltando semplicemente rimuovendo un auricolare dall’orecchio e lo farà ripartire poggiandolo sul padiglione auricolare. Vi do un consiglio: fatelo in modo deciso, perché rispetto ai controlli touch è meno sensibile, ma ciò accade solo 2 volte su 10. Le antenne LDS inoltre permettono una connessione fino a 10 metri, che è risultata essere davvero stabile.

Qualità audio – QCY T7

Veniamo quindi ad uno dei pro di queste Homscam QCY T7: la qualità dell’audio di questi auricolari, sempre rapportato al prezzo che costano, è davvero ottima. Non tanto per l’elevatezza del volume, alto sì ma non tantissimo, quanto alla pulizia del suono: dà il meglio di sé con le voci, ma anche negli alti e nei medi ci siamo. I bassi sono ben distinguibili ma non predominano, per qualcuno può essere un male, per altri un bene, ma lasciateci dire che per il rapporto qualità/prezzo è un lavoro più che onesto.

In chiamata non si riscontrano grossi problemi, il suono magari in condizioni difficili è sicuramente un po’ ovattato e nei messaggi vocali i microfoni sembrano un po’ distanti, ma le voci si distinguono bene, segno sempre della pulizia dello stesso data dai driver da 13 mm e dalla tecnologia ENC (cancellazione del rumore ambientale) che funziona tutto sommato bene. Infine, è da premiare il fatto che la latenza ed il ritardo nei video e nei videogame è davvero minimo, praticamente impercettibile per gran part dell'utenza, davvero apprezzabile.

Ecco la scheda tecnica completa delle QCY T7:

• Bluetooth 5.0 (ma la manualistica dice 5.1) compatibile con i protocolli HFP/AVRCP/A2DP;

• microfono integrato con tecnologia ENC;

• distanza di trasmissione 10 metri;

• certificazione IPX4;

• driver dinamico da 13 mm con rendering HD

• impedenza 32 ohm;

• dimensioni delle cuffie: 19 x 17 x 42 mm;

• dimensioni del case: 50 x 49 x 25 mm;

• peso netto delle cuffie: 4.5 grammi;

• peso netto del case: 90 grammi;

• batteria delle cuffie: 35 mAh;

• batteria del case: 380 mAh.

Autonomia della batteria

Molto soddisfacente l'autonomia, senza dubbio. Gli auricolari, con una capacità di 35 mAh permettono di ascoltare musica ininterrottamente per 4 ore, grazie alla carica del case da 380 mAh arrivano anche a 18 ore. La ricarica non è rapida ma grazie al cavo Type-C in due ore otterrete una carica del 100%.

Prezzo di vendita in Italia – Homscam QCY T7

Le QCY T7 possono essere acquistate su Amazon con il nome di Homscam T7, rebrand per l’Occidente del marchio cinese, ma si trova anche in altri store d’importazione cinese come GearBest e Geekbuying. Il nostro consiglio però è di rifarvi alla distribuzione italiana di Amazon, in quanto potete averle subito e spesso con le varie iniziative di sconto, le trovate agli stessi prezzi degli altri store sopracitati.

Il prezzo è davvero molto interessante: di listino costano 37.99 €, ma è possibile trovarle anche intorno ai 23 €: attualmente è attivo un coupon del 40%, che andrà spuntato nel box su Amazon prima dell'acquisto, cliccando sulla voce “Applica coupon 40%“. In entrambi i casi, la spesa vale ed è assolutamente consigliata, se cercate un’alternativa economica agli auricolari Bluetooth TWS della stessa categoria.

Conclusioni

Senza dubbio le Homscam sono auricolari Bluetooth wireless che riescono a farsi apprezzare fin da subito: la qualità e la pulizia del suono, abbinata alla comodità d’uso li rendono un best buy nella propria categoria.

Se proprio dobbiamo trovare dei contro, forse possiamo riferirci all’applicazione dedicata da tradurre completamente e la mancanza della ricarica rapida, ma visto il prezzo sarebbe chiedere probabilmente il pelo nell’uovo.

