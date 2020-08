Recensione EasySMX ESM-4108: il controller eccentrico e colorato per Nintendo Switch e PC

Per un secondo mettiamo da parte la nostra passione per gli smartphone e gli accessori per concentrarci su un'altra nostra passione. Da bravi nerd non possiamo non apprezzare una bella sessione di gioco con la nostra adorata console (o da PC, ovviamente!) e la console ibrida della grande N rappresenta una delle nostre fisse. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere mano al controller ESM-4108 per Nintendo Switch e PC, una soluzione targata EasySMX – brand cinese specializzato in periferiche da gaming: scoprite come si è comportato questo pad low budget nella nostra recensione!

Recensione EasySMX ESM-4108 per Nintendo Switch e PC

Confezione di vendita

La confezione di vendita del controller EasySMX ESM-4108 è un cartonato di dimensioni contenute, raffigurante il dispositivo nella parte frontale e le varie caratteristiche dello stesso sul retro. All'interno del box troviamo:

controller ESM-4108;

cavo USB/USB-Type-C per la ricarica;

manualistica in italiano.

Design, materiali e qualità costruttiva

Il controller presenta un design collaudato, ispirato al pad Microsoft e allo stesso Switch Pro Controller, e non introduce nulla di nuovo da questo punto di vista. Non che si tratti di un difetto: chi cerca un'alternativa valida ed economica ai classici Joy-Con troverà pane per i suoi denti con un'impugnatura ergonomica e dotata di un leggero rivestimento antiscivolo sul retro. L'intero controller è realizzato in plastica, con la parte superiore caratterizzata da una fantasia stampata in modo uniforme e leggermente vellutata al tatto. I colori della stampa sono buoni anche se è possibile notare qualche piccola imperfezione: nelle immagini in basso, notate come la stampa non sia esattamente a filo con il bordo dei pulsanti centrali (+, -, Home e Screenshot). Inoltre è possibile osservsre come gli stessi tasti siano leggermente rivolti verso il bordo destro. Si tratta di chiare imperfezioni ma è possibile passarci sopra dato che siamo di fronte a piccoli difetti estetici, che non compromettono l'esperienza di gioco. I pulsanti funzionano perfettamente e non si notano difficoltà nella pressione.

Come anticipato poco sopra, l'intero pad è in plastica e sono presenti quattro pulsanti nella zona centrale, ossia i già citati +, –, Screenshot e Home. In basso a destra abbiamo l'analogico destro (circondato da un anello LED) e sopra di esso la pulsantiera A B X Y (ogni tasto è retroilluminato). Il lato sinistro è occupato da un analogico e dalla classica croce direzionale. Lungo il bordo superiore trovano spazio i pulsanti L ed R insieme ai grilletti ZL e ZR; questi ultimi non sono analogici e quindi non sono sensibili alla pressione (similmente a quanto avviene con gli stessi Joy-Con e con il controller Switch Pro).

In mezzo ai pulsanti L ed R troviamo un ingresso USB Type-C, utilizzato per la ricarica e per collegare il controller al PC. Al centro del corpo, tra la croce direzionale e l'analogico destro abbiamo quattro paia di LED che indicano lo stato della connessione del dispositivo.

Recensione EasySMX ESM-4108 – La nostra prova

Il controller EasySMX ESM-4108 si collega alla Nintendo Switch in modo semplice ed intuitivo. Basterà tenere premuti i tasti Home e Y per alcuni secondi e poi selezionare il pad all'interno dell'apposita sezione della Switch dedicata ai controller (in Modifica impugnatura e ordine). Una volta che avrete effettuato il pairing la connessione sarà sempre stabile e non vi saranno problemi durante le sessioni di gioco. Dopo aver spento la console (o mandata in riposo) il pad si spegnerà di conseguenza. Non sarà possibile risvegliare la Switch tramite tocco del tasto Home del controller; tuttavia una volta che avrete riattivato la console basterà una pressione prolungata del tasto Home del pad per accenderlo e avere una connessione praticamente istantanea.

Abbiamo provato EasySMX ESM-4108 con vari titoli tra cui i classici Zelda e Odyssey, insieme a Smash Ultimate, Hollow Knight ed altri. Tenendo bene a mente che si tratta di un controller economico, il prodotto svolge più che bene il proprio lavoro. Nonostante si percepisca una leggera rigidità dei pulsanti i controlli sono abbastanza precisi e reattivi, seppur non arrivando al livello dei pad a cui si ispira. Il nostro ESM-4108 si è comportato in modo egregio durante le varie sessioni di gioco anche se non mancano delle piccole imprecisioni durante le fasi di platform più spinte e gli sparatutto.

Autonomia e ricarica

Uno degli aspetti più piacevoli del controller EasySMX ESM-4108 è di certo l'autonomia, affidata ad una batteria da 600 mAh. L'azienda dichiara circa 8 ore di gioco ed effettivamente il dispositivo si avvicina parecchio a questa durata (tra le 7 e le 8 ore). Inoltre la ricarica completa avviene in circa 2 ore e 30 minuti, anche leggermente meno se non completamente scarico.

Questa potrebbe sembrare un'osservazione scontata: tuttavia il messaggio che indica il livello basso di carica del pad potrebbe infastidire non poco, specialmente verso le ultime battute, prima della scarica completa. Dettaglio che porta a collegare il dispositivo quanto prima, in modo da poter tornare a giocare a pieno regime.

Connettività

La connessione alla Nintendo Switch avviene tramite Bluetooth: basteranno una manciata di secondi per effettuare il primo accoppiamento con la console e una volta riconosciuto, il collegamento tra i dispositivi sarà praticamente istantaneo (come già specificato in precedenza). Non sono presenti problemi evidenti lato connettività: la connessione tra il pad e la console ibrida appare solida e priva di cali.

Per quanto riguarda il PC, le istruzioni del controller specificano che è possibile collegare lo stesso direttamente tramite cavo, senza menzione riguardo alla connessione wireless. Effettivamente utilizzando il cavo USB in dotazione non abbiamo riscontrato alcun difetto e il collegamento è avvenuto in un lampo.

Per quanto riguarda il Bluetooth, collegando il controller EasySMX ESM-4108 al PC (una soluzione da gaming entry level targata ASUS) abbiamo avuto qualche grattacapo. Il pad si collega senza problemi tramite Bluetooth, eppure non funziona a dovere con i giochi (sia installati direttamente sul PC che tramite Steam ed altre piattaforme). Evidentemente si tratta di un prodotto pensato principalmente per Switch, da utilizzare su PC solo in forma cablata (in questo caso il dispositivo funziona senza alcun problema).

Recensione EasySMX ESM-4108 – Conclusioni e prezzo

Guardando al panorama dei controller per console è facile perdersi in una miriade di soluzioni e di alternative ai pad “ufficiali”. Di conseguenza è bene tenere a mente quello che si cerca da questi dispositivi: se puntate ad un controller votato alla massima precisione, tarato al millisecondo, allora è il caso di virare senza indugio su quanto offerto da mamma Nintendo (o da altri, magari… ). Nel caso in cui puntiate ad un controller che presenta il giusto equilibrio tra qualità e prezzo, disponibile in varie colorazioni stravaganti (e davvero niente male), allora EasySMX ESM-4108 farà di certo al caso vostro.

Il dispositivo, infatti, viene proposto a 22€ tramite il sito ufficiale del brand, utilizzando il codice sconto esclusivo GIZCHINA. Qui trovate la pagina dedicata al prodotto che, ricordiamo, beneficia della spedizione gratuita.

Insomma, tirando le somme, circa 22€ per un controller wireless per Nintendo Switch (e PC, ma in questo caso solo tramite cavo) è di certo un prezzo più che accettabile. In cambio EasySMX ESM-4108 offre una connessione stabile, un buon livello di precisione e di reattività (seppur non al livello dei modelli superiori, ovvio) ed un look eccentrico ma di certo piacevole.

