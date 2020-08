Fino a poco tempo fa, il mercato degli aspirapolvere ciclonici wireless era diviso in due: da un lato c'era Dyson, che con i suoi prodotti ha sempre proposto soluzioni dal design e dalle tecnologie all'avanguardia, dall'altro lato c'erano i tanti produttori cinesi che proponevano prodotti teoricamente in grado di competere con l'azienda inglese, ma che in realtà rimanevano sempre indietro in quanto a reali prestazioni di aspirazione e bellezza del design.

Le cose però ultimamente sono cambiate. L'abbiamo visto con la Roborock H6 Adapt o con la JIMMY JV 85 Pro, ed ora è arrivato il momento di Dreame: l'azienda cinese, celebre partner di Xiaomi, che è tornata all'assalto con un nuovo modello in stile “inglese” caratterizzato da un design molto raffinato e caratteristiche in grado di reggere il confronto addirittura con il Dyson V11. Almeno sulla carta, perché tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo un bel po' di mare.

Recensione Dreame V11, l'aspirapolvere senza fili cinese che sfida Dyson: è meglio di Roborock e JIMMY?

Contenuto della confezione

Così come è ormai di norma per l'azienda cinese, la confezione della Dreame V11 è piena zeppa di accessori che permettono un'ottima versatilità di utilizzo della scopa elettrica senza fili e che rendono molto più conveniente l'acquisto del prodotto, anche rispetto ad alcuni dei suoi competitor: c'è davvero tutto ciò che serve per utilizzare l'aspirapolvere ciclonico in qualsiasi situazione.

Nello specifico, ecco tutto il contenuto della confezione della Dreame V11:

Aspirapolvere ciclonico;

Tubo in metallo;

Spazzola con rullo motorizzato e snodo;

Spazzola motorizzata antiacaro;

Tubo di prolunga in plastica flessibile;

Lancia per fessure;

Lancia bocca grande;

Manuale utente anche in italiano;

Guida rapida;

Staffa da parete con viti e tasselli per ricarica;

Caricabatterie da parete con output 30V / 0.8A – 24W.

Design e materiali

Design e materiali sono di alta qualità. A prescindere dal suo stile minimal, la Dreame V11 perde totalmente quel “non so che” di prodotto cinese, e diventa sempre più un prodotto che sembra premium anche solo al primo approccio. Il materiale dominante è il policarbonato, e tutta la struttura è di colore grigio, eccetto il tubo che si utilizzerà per pulire il pavimento e la zona posteriore dove è stato inserito un display OLED a colori sul quale si potranno visualizzare le principali funzionalità relative all'aspirazione, alla batteria e alla ricarica e che si può impostare anche nella lingua italiana: ed è un particolare non da poco per un dispositivo cinese, che evidenzia come quelli di Dreame stiano puntando in una diffusione globale dei propri prodotti.

Ottimi gli agganci per i diversi accessori, che risultano sempre saldamente fissati all'aspirapolvere e che hanno un semplice tasto di smontaggio con il quale la rimozione o il montaggio risultano immediati e semplici.

A differenza della JIMMY JV85 Pro, la batteria della Dreame V11 non è estraibile ed il suo stato di carica potrà essere controllato sia tramite il display OLED integrato, che tramite tre piccoli LED posizionati sia sul lato destro che sul lato sinistro dell'aspirapolvere.

La base da muro è pensata in maniera intelligente, in quanto può sorreggere la scopa e vi possiamo attaccare altre due spazzole. Come se non bastasse può essere collegata all'alimentatore per ricaricare direttamente l'aspirapolvere, Per quanto riguarda il manico abbiamo la classica impugnatura a pistola che, assieme ai suoi 3.9 Kg, rendono la Dreame V11 molto comoda da utilizzare.

Dreame ha inoltre preso spunto della funzionalità “Hold”, che abbiamo visto ed apprezzato nella Roborock H6 Adapt, con la quale si può aspirare senza dover tenere premuto per tutto il tempo il grilletto: una volta avviato il prodotto basterà premere il tasto con il lucchetto posizionato nella zona superiore dello schermo.

Specifiche tecniche

Giri motore: 125.000 al minuto;

Potenza aspirazione: 25.000 Pa;

Rumorosità: max. 73 dB;

Dimensioni: 122,1 x 20,2;

Capienza contenitore: 0.6 L;

Batteria: 3000 mAh;

Tempo di ricarica: 4 ore (circa).

Potenza di aspirazione e funzionamento – Dreame V11

L'utilizzo della Dreame V11 è estremamente semplice: basterà impostare la potenza di aspirazione e dare il via al suo funzionamento tramite il grilletto. Questo è quanto. Le modalità di funzionamento sono 3 e variano, oltre che alla potenza, anche la durata della batteria (della quale parleremo a fondo tra poco).

Modalità Eco : è consigliabile se si utilizza l'aspirapolvere tutti i giorni e in ambienti in cui lo sporco è leggero o di poco spessore. Parliamoci chiaro, riesce ad aspirare anche la sporcizia più consistente, ma il pavimento sarà completamente pulito dopo 2 o 3 passate;

: è consigliabile se si utilizza l'aspirapolvere tutti i giorni e in ambienti in cui lo sporco è leggero o di poco spessore. Parliamoci chiaro, riesce ad aspirare anche la sporcizia più consistente, ma il pavimento sarà completamente pulito dopo 2 o 3 passate; Modalità media : più che sufficiente per la pulizia giornaliera. Questa modalità è un buon compromesso tra autonomia e potenza;

: più che sufficiente per la pulizia giornaliera. Questa modalità è un buon compromesso tra autonomia e potenza; Modalità Turbo: aspira qualsiasi cosa trovi davanti, che siano cereali, che sia terriccio o ancora zucchero e farina. Insomma è una vera bomba, ma d'altro canto il motore tende a scaldare un po' e l'autonomia si riduce sensibilmente.

Il livello di aspirazione più basso (Eco) è comunque così potente che può essere utilizzato molto bene su pavimenti duri o appartamenti non troppo sporchi per addirittura un'ora e mezzo, ma il mio consiglio è quello di utilizzare sempre la modalità media, per poi passare alla Turbo qualora ce ne fosse la necessità.

La manovrabilità è molto piacevole, e viene agevolata anche dalla spazzola motorizzata che “alleggerisce” il lavoro a chi sta pulendo. In quanto a comodità siamo quindi al top, anche se personalmente sono dell'idea che, in quanto a maneggevolezza, la Roborock H6 Adapt sia un filino sopra, anche se è chiaramente meno potente della Dreame V11.

Poco funzionale invece l'aspirazione sui tappeti con i quali, certo, la spazzola motorizzata tira su qualcosa ma si è rivelata non adatta alla tipologia di superficie: il suo rullo morbido è palesemente stato studiato per altri tipi di materiali, e sui tappeti inizia ad avere molte difficoltà. Ed è qui che si vede la prima, sostanziale, differenza con il Dyson V11: il Torque Drive Brush dell'azienda cinese ha non una, ma dieci marce in più sui tappeti.

Ad ogni modo, per il prezzo a cui è venduta e per la quantità di accessori inclusi nella confezione, la Dreame V11 si è dimostrata senza dubbio notevole soprattutto in base al rapporto qualità prezzo, che è decisamente alto. Nella confezione è presente la spazzola anti-acaro, ottima per divani e letti ad esempio, oppure una bocchetta rigida rettangolare con la quale si potranno aspirare ad esempio le ragnatele (e che integra anche una piccola spazzola estendibile), oppure un altro accessorio a spazzola che sarà comodissimo per togliere la polvere su mobili e superfici più piccole.

Insomma, la Dreame V11 è un'aspirapolvere potentissimo (garantisce 25.000 pa a differenza del Dyson V11 che ne garantisce 24.000), la rumorosità è la medesima, ma l'autonomia – almeno sulla carta – è maggiore.

Arriviamo infine al contenitore, il quale ha una capienza da 0.6 L e un'apertura verso il basso. Ecco, per quanto riguarda questo aspetto devo dire che il meccanismo di apertura è buono, però la posizione è un po' scomoda perché spesso accade che la sporcizia vi finisca sulle mani. Tuttavia, potrete ovviare al problema aprendo il coperchio al contrario e poi svuotandolo nel cestino.

Autonomia della batteria – Dreame V11

La batteria da 3000 mAh integrata nella Dreame V11 è in grado di garantire un'ottima autonomia, probabilmente una delle migliori della categoria: in modalità eco, è possibile utilizzare l'aspirapolvere per circa 90 minuti senza mai ricaricare, tempi che scendono a 30 minuti in modalità Media e a 10 minuti in modalità turbo.

Certo, la batteria rimane l'unico vero compromesso di questa tipologia di aspirapolvere senza fili, ma i risultati ottenuti da quelli di Dreame sono decisamente buoni: basti pensare che il Dyson V11 ha una batteria da 3500 mAh ed alla massima aspirazione garantisce 8 minuti di autonomia. Decisamente lunghi però i tempi di ricarica: per una carica completa, dallo 0 al 100% di batteria, saranno necessarie circa 4 ore.

Conclusioni e prezzo di vendita in Italia – Dreame V11

Il prezzo della Dreame V11 è di 289,99 euro su Edwaybuy, ma vi consiglio di tenere sempre sotto controllo eventuali coupon in basso con i quali comunicheremo gli sconti futuri. Ad ogni mofo è un prezzo che non è affatto male, considerando la qualità del prodotto, il numero di accessori inclusi nella confezione e – soprattutto – l'incredibile potenza di aspirazione possibile grazie al motore da 125.000 rpm.

E se vi state chiedendo se la Dreame V11 è il migliore aspirapolvere ciclonico senza fili cinese, la riposta è semplice: se fino a poco fa, i prodotti dell'azienda cinese erano di buona qualità, ma non in grado di competere con quelli di marchi più blasonati e famosi nel settore, la Dreame V11 ha riuscito a colmare questo divario ed è sicuramente uno dei prodotti più interessanti anche nella fascia alta del mercato.

Certo, il sistema di Dyson ha quel quid in più, soprattutto su determinate superfici, ma considerando il prezzo di vendita, la potenza di aspirazione e la quantità di accessori che vengono inclusi nella confezione, il rapporto qualità prezzo della Dreame V11 qualità prezzo probabilmente è addirittura superiore a quello del Roborock H6 Adapt che, però, a mio parere è leggermente più comodo da utilizzare.

