Per anni il mondo dei notebook cinesi è stato pieno zeppo di dispositivi in grado di garantire un prezzo decisamente economico, a patto però di accettare alcuni compromessi, soprattutto relativi all'hardware e ai materiali di costruzione. Ma le cose ultimamente stanno cambiando anche in questo particolare settore di nicchia, e sempre più spesso si possono trovare in commercio prodotti cinesi in realizzati con materiali di maggiore qualità e, soprattutto, con hardware più potente.

L'abbiamo visto con il Kuu K1, il primo notebook cinese ad essere animato da un Intel i5, e lo rivediamo nell'Aldocube i7Book, un altro esemplare della categoria che però pare punti più in alto: è animato da un Intel Core i7 ed ha una scheda grafica integrata Intel Iris Graphics 540. Certo, non è un gaming PC, però con la sua configurazione si potrebbero iniziare ad eseguire applicazioni e giochi leggermente più pesanti. Almeno sulla carta.

Recensione Alldocube i7Book: il migliore notebook cinese economico con Intel Core i7?

Contenuto della confezione

La confezione dell'Aldocube i7Book è estremamente minimale. Nella scatola con cui viene venduto non sono contenuti altro che il notebook, l'alimentatore a parete e un semplicissimo (quanto inutile) manuale delle istruzioni.

Design e materiali

Nonostante il prezzo di vendita economico, l'Aldoocube i7Book è realizzato con un telaio in lega di magnesio ed alluminio ed una finitura grigia opaca molto piacevole al tatto e che trasmette una buona solidità. Nel retro del pannello dello schermo è presente il piccolo logo dell'azienda, posizionato nello spigolo superiore sinistro, e i suoi 1.35 Kg lo rendono molto comodo da portare con sé in mobilità: è grande 322 x 212 x 16.6 millimetri.

Ma nonostante ciò riesce a distinguersi per una serie di pregi non indifferenti, come la ricca presenza di porte laterali tra le quali troviamo 3 USB 3.0, una HDMI di dimensioni standard, una porta USB-C in grado di trasferire dati e che permette anche la ricarica del notebook, uno slot per le microSD, l'ingresso per il jack da 3.5mm e l'ingresso per l'alimentatore a parete che esce nella confezione.

La webcam è posizionata nella parte superiore del monitor ed integra uno switch manuale con il quale sarà possibile coprirla per preservare la privacy, mentre gli speaker sono posizionati lateralmente alla tastiera full-size, disponibile come al solito esclusivamente con il layout inglese.

La tastiera non è retroilluminata ed anche se è realizzata con materiali perlopiù economici riesce a restituire un feedback di digitazione molto piacevole: i tasti sono grandi e distanziati il giusto, ed hanno una corsa ben proporzionata alla tipologia di prodotto. Nella confezione non sono inclusi gli adesivi per adattarla al nostro idioma, ma personalmente la trovo una scelta più che giusta, perché è una cosa che io non riesco proprio a mandare giù.

Il trackpad invece è di buone dimensioni, ma trasmette un feeling piuttosto “plasticoso” soprattutto per quanto riguarda il click fisico, che ho trovato personalmente troppo duro. Si tratta comunque di un sistema di puntamento molto preciso e veloce, che riesce a gestire senza alcun problema tutte le gesture di Windows 10 Home che è preinstallato nel dispositivo.

Display

Lo schermo dell'Aldocube i7Book è un 14.1” con finitura glossy ed una risoluzione FullHD da 1920 x 1080 pixel. Il pannello utilizzato è un IPS che garantisce una giusta densità di pixel per pollice e che in effetti è in linea con la fascia di prezzo in cui si inserisce il notebook. Certo, non è il più bello schermo del mercato e porta con sé tutte le pecche dei pannelli IPS di fascia bassa con colori poco saturati e neri poco profondi, ma gli angoli di visione sono buoni e la luminosità massima è ottimale anche a garantire una buona visuale in ambienti molto luminosi.

Data la lavorazione opaca del pannello i riflessi sono ridotti al minimo, ma soprattutto considerando la fascia di prezzo del notebook bisogna ammettere che il lavoro fatto da quelli di Aldocube è piuttosto buono e la riproduzione su Netflix o gli altri servizi di streaming video o l'esecuzione di giochi, risultano sempre piacevoli e tutto sommato di buona qualità.

Hardware e prestazioni Aldocube i7Book

La mia esperienza in GizChina mi ha fatto leggermente perdere quel mio essere prevenuto verso il mondo dei notebook cinesi, ed in effetti le prestazioni dell'Aldocube i7Book hanno contribuito parecchio alla cosa. Ad animare questo notebook cinese ci pensa un Intel Core i7-6660U che lavora ad una frequenza base di 2.4 GHz ma che può arrivare fino a 3.40 GHz, affiancato da una GPU integrata Intel Iris Graphics 540, 8 GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256 GB che è anche possibile espandere grazie allo slot dedicato e posizionato nella zona inferiore del notebook.

Non mancano il modulo WiFi 801.11ac, che garantisce un'ottima ricezione del segnale, e il Bluetooth 4.2: insomma, considerando il prezzo e i risultati dei benchmark che abbiamo eseguito sul notebook, l'hardware dell'Aldocube è decisamente soddisfacente: certo il processore è uno Skylake lanciato da Intel nel 2016 (quindi non lasciatevi troppo condizionare che sulla scheda tecnica è scritto Intel Core i7), ma l'hardware di questo notebook cinese è più che sufficiente alle operazioni più comuni e garantisce anche una buona gestione del multitasking con più applicazioni aperte.

Quello che mi ha lasciato un filo perplesso è però il sistema di raffreddamento. Sin dall'accensione le ventole si fanno sentire parecchio, e quando si portano avanti operazioni più complesse, bisognerà accettare il fatto che utilizzare l'Aldocube i7Book vorrà dire dover sentire sempre il loro rumore in sottofondo. Ed è una cosa strana, perché anche nello stress test la temperatura non è mai salita sopra i 60 gradi e non si è verificato il minimo thermal throttling.

Per quanto riguarda il gaming, sono rimasto piuttosto sorpreso quando ho scoperto di poter giocare a League of Legends senza troppe limitazioni, giochi come Asphalt 9 girano senza notevoli problemi, ma quando poi si inizia ad andare sul pesante l'Alldocube i7Book inizia a tentennare e non molla: ho provato anche a giocare a Fortnite, è possibile giocare con impostazioni grafiche al minimo e con un framerate di certo non elevato. Ma è possibile, e ricordiamoci sempre che è un notebook che costa poco più di 400 euro.

Audio e fotocamera

Decisamente sotto tono gli speaker stereofonici integrati, che riproducono un audio tendente principalmente alle frequenze medie ed alte, lasciando totalmente dietro le basse frequenze, il volume d'ascolto è buono, ma non eccessivamente alto, mentre l'audio catturato dal microfono è di buona qualità e non presenta alcun problema di sorta.

La webcam da 2 mega-pixel è posizionata nella zona superiore dello schermo ed integra un apprezzatissimo switch meccanico per la sua copertura, ma garantisce prestazioni piuttosto scarse soprattutto in condizioni di bassa luminosità. Insomma, diciamo che è adatta all'esecuzione di videochiamate o videoconferenze, purché ci si trovi in un ambiente ben illuminato.

Batteria e autonomia

Decisamente ben riuscita l'integrazione della batteria da 51.3 Wh che nell'Aldocube i7Book riesce a garantire un'autonomia di circa 4 ore, con un utilizzo medio nel quale ho portato avanti sessioni di web browsing, streaming con Netflix e Spotify, scrittura con WordPress e una brevissima sessione con Adobe Photoshop, e senza preoccuparmi di disattivare Bluetooth o WiFi, oppure di abbassare la luminosità del sistema.

Buoni i tempi di ricarica, possibile anche tramite la porta USB-C, e che per una carica da 0 a 100 possono richiedere dalle 2 alle 3 ore a seconda dell'alimentatore utilizzato.

Conclusioni e prezzo – Alldocube i7Book

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Aldocube i7Book è di 549 dollari su Bangood, ma utilizzando il nostro coupon (che trovate in basso), si potrà acquistare il notebook cinese con i7 a 390 euro. Il che non è affatto male, soprattutto considerando che stiamo parlando di uno tra i notebook cinesi economici più versatili e potenti attualmente in circolazione, che è in grado di supportare anche quelle operazioni leggermente più complesse dove, in genere, questa categoria di dispositivi inizia a tentennare.

Certo non è perfetto e porta con sé compromessi, ma è la soluzione ideale per tutte quelle persone che cercano un notebook economico, con il quale eseguire operazioni di produttività ed anche un gaming “leggero” senza troppi problemi, oltre che la riproduzione di film e serie TV e tutto ciò che concerne il classico utilizzo “universitario” e lo smart working. Certo pensare di giocarci a giochi molto complessi è quasi un'utopia, ma è senza dubbio il modello con l'hardware più potente nella sua fascia di prezzo.

