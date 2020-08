Realme X7 e X7 Pro in arrivo: abbiamo i render ufficiali

Continuano a susseguirsi le voci in merito a Realme X7 e X7 Pro. Dopo i primi rumor dubbi, l'azienda ha confermato la loro esistenza, con teaser ufficiali su specifiche e data di presentazione. Per questo abbiamo creato questo articolo, per raggruppare tutte le informazioni finora trapelate ed avere un quadro completo sulle novità dei due smartphone.

Aggiornamento 25/08: dopo le foto promozionali, arrivano anche i render completi di Realme X7 Pro. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Design e display”.

Realme X7 sarà il protagonista dell'evento dell'1 settembre

Design e display | Aggiornamento 25/08

Già comparso sul banco dell'ente certificativo TENAA, Realme X7 Pro si è mostrato nelle colorazioni argentata e perlacea, di cui non sappiamo ancora i nomi commerciali. Il cambiamento estetico non riguarda esclusivamente i colori, ma anche le livree posteriori. La fotocamera è adesso contenuta in un riquadro rettangolare, anziché essere disposta in verticale.

Parlando di schermo, Realme X7 monterebbe un pannello AMOLED da 6,43″ Full HD+, salendo ai 6,55″ Full HD+ di X7 Pro (in dimensioni di 160,8 x 75,2 x 8,5 mm per 184 g). In entrambi i casi è confermata la presenza del display forato, potendo così ospitare la selfie camera da 32 MP nel foro in alto a sinistra, e del sensore ID al di sotto.

Sarà adottato anche un refresh rate a 120 Hz (forse solo sul Pro), oltre ad una luminosità massima di ben 1.200 nits con 4.096 livelli di regolazione. Dopo i primi poster ufficiali in merito al display, la compagnia asiatica ha pubblicato in rete le prime foto ufficiali di Realme X7, svelando in toto il look della parte posteriore. Come visto anche dalle immagini del TENAA, abbiamo una Quad Camera inclusa in un modulo rettangolare, posizionato in alto a sinistra. Manca all'appello il lettore d'impronte, presumibilmente integrato nel display.

La back cover presenta la scritta Dare To Leap e la particolare colorazione gradiente in tre sfumature contribuisce ad offrire un aspetto decisamente colorato e giovanile.

Ci mancavano soltanto i render ufficiali, in questo caso di Realme X7 Pro, pubblicati direttamente dagli store JingDong e Tmall su cui sarà in vendita. Rispetto alle immagini promozionali qua possiamo vederlo nella sua interezza, compreso display e frame laterale. Nelle pagine prodotto degli store ci vengono dati altri dettagli tecnici, come il fatto che Realme X7 pesa 175 g e che il display COP fa sì che le cornici siano molto contenute.

Hardware

Inizialmente si pensava che Realme X7 Pro potesse montare lo Snapdragon 765G, ma la certificazione TENAA indica dati tecnici che non coincidono. La frequenza di clock massima da 2,6 GHz farebbe pensare al MediaTek Dimensity 1000+ 5G, assieme a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Come per X50 Pro, anche X7 Pro offrirà il supporto SuperDart a 65W per caricare la batteria da 4.500 mAh.

Comparto fotografico

Sappiamo che a bordo di Realme X7/X7 Pro troveremo una quad camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP completa di grandangolare, macro e sensore per la profondità. Non resta, però, che attendere qualche news in più, magari proprio attraverso gli account ufficiali del brand.

Prezzo e disponibilità

L'evento di presentazione della nuova serie Realme X7 avrà luogo ufficialmente l'1 settembre, nel quale potrebbe presentare ufficialmente alcuni nuovi prodotti. Ancora niente dettagli, invece, sul prezzo di vendita. I due modelli potrebbero essere accompagnati anche da una versione Ultra anche se al momento mancano informazioni ufficiali in merito.

Per quanto riguarda la possibilità di una release internazionale, i dispositivi X7 e X7 Pro dovrebbero arrivare anche nel mercato global con il nome di Realme 7 e 7 Pro, ma anche in questo caso manca ancora una conferma ed il tutto ha ancora il sapore di un'indiscrezione.

