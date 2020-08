Realme X50 Pro e X3 SuperZoom si aggiornano in Europa

Disponibili all'acquisto anche in Europa, Realme X50 Pro e X3 SuperZoom stanno ricevendo un nuovo aggiornamento proprio nel nostro continente. Apparentemente molto simili fra loro, i due modelli stanno ricevendo updates differenti, con modifiche non sovrapponibili. Ad eccezione delle patch di sicurezza rinnovate, i rispettivi aggiornamenti portano con loro modifiche svariate: vediamole più nel dettaglio.

LEGGI ANCHE:

Realme conferma i modelli che avranno Android 11

Arriva un nuovo aggiornamento per Realme X50 Pro e X3 SuperZoom

Partendo da Realme X50 Pro, l'aggiornamento al firmware A.28 ottimizza comparti quali interfaccia, gaming e Game Space, Bluetooth, notifiche e connettività. Di seguito vedete il changelog completo, nonché il link al download.

Sicurezza Patch di sicurezza Android: giugno e luglio 2020

Barra di stato Aggiunti gli interruttori 5G Switch nel pannello di notifica

Game Space Aggiunta funzione di riproduzione automatica

Impostazioni Ottimizzata la trasparenza dello stile dei gesti di scorrimento indietro Ottimizzato il meccanismo di regolazione della luminosità predefinita in modalità Risparmio energia Ottimizzato il meccanismo di spegnimento automatico quando caricato in modalità Risparmio energia

Bluetooth Risolto il problema di variazione del volume irregolare dei primi livelli quando si collegava l'auricolare Bluetooth Risolto il problema relativo al volume inferiore quando connesso ad Airpods / Enco Free

Giochi Ottimizzato il problema del consumo di energia di PUBG Ottimizzato il problema di riscaldamento dei giochi

Notifiche Risolto il problema di suoneria per il trasferimento di file NFC dopo aver modificato il suono di notifica NFC

Rete Ottimizzato la stabilità e le prestazioni della rete

Sistema Modalità Aereo ottimizzata, lo stato del Bluetooth non sarà influenzato dopo l'attivazione della modalità Ottimizzato il problema con i metodi di input che talvolta risultano in un doppio clic pur con un solo tocco Ottimizzata la compatibilità di applicazioni di terze parti in Modalità Scura Risolto il problema per cui la barra di stato lampeggia occasionalmente quando si attiva la Modalità Scura



Scarica la RMX2076EU_11.A.28 per Realme X50 Pro

Per quanto riguarda Realme X3 SuperZoom, invece, il firmware in fase di roll-out in Europa è la A.38. Anche in questo caso non mancano diverse ottimizzazioni del sistema: vi lasciamo con il changelog ed il link al download.

Sicurezza Patch di sicurezza Android aggiornata: luglio 2020

realme Lab Aggiunta funzione di scorrimento regolare

Barra di stato Ottimizzato il problema di visualizzazione dell'orario

Impostazioni Ottimizzato lo stato predefinito di riduzione dell'interruttore della luminosità dello schermo in modalità di risparmio energetico

Bluetooth Risolto il problema con l'inceppamento vocale quando si collegava l'auricolare Bluetooth usando il codec LDAC

Sistema Modalità Aereo ottimizzata, lo stato del Bluetooth non sarà influenzato dopo l'attivazione della modalità Ottimizzato il consumo di energia del sistema



Scarica la RMX2081EU_11.A.38 per Realme X3 SuperZoom

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu