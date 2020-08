Realme X3 SuperZoom si aggiorna in Europa con tante novità

È in fase di rilascio un nuovo aggiornamento in Europa dell'impianto software presente a bordo di Realme X3 Pro SuperZoom. Nel mentre attendiamo ancora di scoprire come sarà fatto Realme X3 Pro, la variante SuperZoom riceve tutta una serie di novità. A partire dalle patch di agosto per il comparto sicurezza, ma non solo.

Un nuovo aggiornamento arriva in Europa su Realme X3 SuperZoom

All'interno del changelog dell'aggiornamento per Realme X3 SuperZoom troviamo l'introduzione della funzione Super Night-time Standby. Questa funzione permette di ridurre drasticamente i consumi energetici mentre si dorme, in modo da preservare quanta più batteria possibile. Ecco il changelog completo:

Sicurezza Patch di sicurezza Android: agosto 2020

Realme Lab Aggiunta la funzione Super Night-time Standby

Screenshot Aggiunta la funzione di scorrimento automatico negli screenshot a scorrimento

Impostazioni Aggiunta la modalità di super risparmio energetico Aggiunta la funzione Icon Pull-down nelle impostazioni del launcher Aggiunta la funzione Multi-utente Aggiunta la funzione Guida Rapida per la batteria Aggiunta la funzione Guida Rapida per la sicurezza Aggiunta la funzione Guida Rapida per le altre impostazioni Aggiunta l'opzione di download automatico per gli aggiornamento delle app sotto rete Wi-Fi Ottimizzata la visualizzazione della barra di stato, aggiunta una seconda opzione di visualizzazione

Barra di stato Aggiunti toggle indipendenti di switch per la modalità Focus Ottimizzata la visualizzazione per la finestra a comparsa del prompt di aggiornamento di sistema Ottimizzazione dell'icona di stato “Silenzioso-Volume alto-Vibrazione”

Sistema Risolto il problema di connessione probabilistica durante l'utilizzo del Wi-Fi Risolto il problema di visualizzazione dei caratteri durante l'animazione di ricarica Risolto il problema di arresto anomalo durante l'apertura di app nascoste con codici di accesso



