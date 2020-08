Realme X3 Pro certificato da TÜV Rheinland con ricarica da 65W

Realme ha vissuto un H1 (metà anno) 2020 molto positivo in termini di offerta, lanciando smartphone molto interessanti come X50 Pro – qui la recensione -, X3 (sia standard che Zoom) e non ultimo X50 5G, oltre a tanti prodotti del suo ecosistema come il Dart Charge Power Bank. Ma pare non sia ancora terminato il novero di prodotti da presentare per il giovane brand indo-cinese: infatti, oltre ad un dispositivo con super batteria, è stato certificato dall'ente 3C un nuovo smartphone che supporterà la ricarica rapida a 65W, che gli esperti del settore chiamano Realme Olly, ma che potrebbe anche essere l'X3 Pro certificato in giugno dal TENAA.

Aggiornamento 04/08: il presunto X3 Pro è stato certificato dall'ente TUV Rheinland. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Olly/X3 Pro: quale sarà il nome dello smartphone certificato da TENAA e 3C?

Facciamo però ordine in merito a queste certificazioni: in primis, la certificazione di questo nuovo Realme con nome in codice RMX2121 è arrivata dall'ente nazionale cinese TENAA, che mostrava il design e alcune specifiche come la batteria (a doppio modulo per un totale di 4500 mAh) e le misure dello smartphone stesso, oltre alla connettività 5G.

In queste ore è arrivata anche la certificazione 3C, di solito specializzato in capacità di ricarica dei dispositivi, che attesta come questo nuovo presunto Realme X3 Pro o Olly (come lo chiamano i leaker cinesi tra cui Digital Chat Station) supporterà una ricarica rapida da 65W grazie al caricabatterie VCA7JACH appartenente alla categoria SuperVOOC 2.0.

Oltre all'RMX2121, sono stati certificati anche un altro smartphone, con code name RMX2111/2112, anch'esso 5G e con ricarica rapida da 30W grazie al caricabatterie VC56HACH appartenente al novero dei VOOC 4.0 di OPPO. Molto probabilmente si tratterà del battery phone sopracitato, ma al momento non si conosce molto altro e bisognerà attendere le prossime settimane. In questo caso si tratta del recente modello V5, ufficializzato in Cina e in arrivo anche in Europa.

Il presunto Realme X3 Pro ha ricevuto anche la certificazione TUV Rheinland | Aggiornamento 04/08

L'ente certificativo TUV Rheinland ha pubblicato un documento relativo ad uno smartphone del brand, siglato RMX2170, datato 3 agosto 2020. Si ipotizza che si tratti del presunto Realme X3 Pro e anche in questo caso il dispositivo presenta il supporto alla ricarica rapida da 65W. Il mese scorso questo stesso modello è passato al vaglio della EEC e della Wi-Fi Alliance, confermando la presenza di Android 10 e del supporto al Wi-Fi Dual Band.

Tornando alla certificazione più recente, viene riportata una configurazione a doppia cella per la batteria, con due unità da 2.250 mAh. Vista la confusione riguardo sigle e quant'altro è bene fare un piccolo recap: in base alle ultime indiscrezioni il modello RMX2170 dovrebbe essere il già citato X3 Pro mentre per quanto riguarda il precedente RMX2121 (certificato dal 3C con ricarica da 65W, potete leggere i dettagli all'interno di questo stesso articolo) si vocifera che si tratti del futuro V5 Pro.

Come al solito ricordiamo che si tratta esclusivamente di ipotesi e che manca ancora una conferma da parte dell'azienda oppure un leak più “sostanzioso”.

