Realme X2 Pro si aggiorna in Europa: tutte le novità del firmware C.31

Arriva un nuovo aggiornamento piuttosto corposo per Realme X2 Pro. Il flagship della serie X2 sta ricevendo l'update che introduce la versione C.13 del firmware basato sulla Realme UI 1.0. Inizialmente rilasciato in Cina e in India, l'aggiornamento arriva anche sulle unità europee di X2 Pro.

L'aggiornamento C.31 per Realme X2 Pro arriva anche in Europa

Ecco il changelog completo dell'aggiornamento per Realme X2 Pro:

Impostazioni Aggiunta la modalità Super Power Saving Aggiunta l'opzione predefinita del dispositivo di registrazione del suono Aggiunta funzionalità di pulizia profonda in Process Manager Aggiunto pulsante di ritorno nell'interfaccia di anteprima dello screenshot Aggiunta funzionalità multiutente Aggiunta la funzione Guida rapida nell'interfaccia di impostazione della batteria Aggiunta la funzione Guida rapida nell'interfaccia di supporto per la sicurezza Aggiunta la funzione Guida rapida nell'interfaccia delle altre impostazioni Aggiunta pressione prolungata per copiare l'IMEI nell'interfaccia delle informazioni di stato Aggiunta l'opzione di download automatico per gli aggiornamenti delle app nell'interfaccia Wi-Fi Ottimizzata l'opzione per nascondere automaticamente la palla fluttuante nell'interfaccia a schermo intero Visualizzazione della barra di stato ottimizzata, aggiunta di una seconda opzione di visualizzazione

Status Bar Aggiunto interruttore OTG Switch al pannello delle notifiche Visualizzazione ottimizzata per la finestra pop-up del prompt di aggiornamento del sistema Ottimizzata l'icona di stato “Muto-Normale-Vibrazione”

Torcia Aggiunto l'opzione di pressione breve del tasto Power per spegnere la torcia quando lo schermo è spento

Sistema Aggiunta pressione prolungata per disinstallare le app direttamente nel cassetto delle app Risolto il problema di visualizzazione dei caratteri nell'animazione di ricarica Risolto il problema di arresto anomalo durante l'apertura di app nascoste con codici di accesso Risolto il problema di connessione probabilistica durante l'utilizzo del Wi-Fi



