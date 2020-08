Qualche tempo fa il CEO del brand aveva anticipato l'arrivo del primo caricabatterie wireless a marchio Realme, senza entrare troppo nel dettaglio ma confermando che questa soluzione avrebbe debuttato durante l'estate. Ebbene sullo store ufficiale indiano ha fatto capolino Realme Wireless Charger 10W: speriamo che arrivi anche da noi e nel frattempo diamo uno sguardo a caratteristiche e prezzo del nuovo caricatore wireless.

Realme Wireless Charger 10W ufficiale: tutto sul primo caricatore wireless del brand

Design e caratteristiche

Il primo caricatore wireless Qi di Realme arriva con un design miniale ed elegante: si tratta di un disco dello spessore di appena 9 mm, rivestito con una speciale vernice opaca che rende il dispositivo “ruvido” al tatto e antiscivolo. La parte superiore ospita un LED per indicare lo stato della ricarica mentre è possibile collegarlo alla corrente tramite una porta Type-C presente lungo la circonferenza.

Realme Wireless Charger è in grado di ricaricare dispositivi fino a 10W e presenta una sistema di rilevamento di oggetti estranei: posando sopra di esso chiavi, oggetti metallici in generale o carte magnetiche, il caricabatterie wireless si spegnerà in automaticio.

Realme Wireless Charger 10W – Prezzo e disponibilità del nuovo caricatore wireless

Il prezzo di Realme Wireless Charger 10W è di appena 899 rupie indiane, circa 10€ al cambio attuale. Si tratta quindi di una soluzione economica e senza grosse pretese, seppur con un design elegante che ben si sposa con qualsiasi ambiente. Al momento il caricatore wireless di Realme è disponibile solo in India e non ci sono dettagli circa una possibile commercializzazione in Europa. Tuttavia l'arrivo di numerosi prodotti dell'ecosistema del brand nel corso dei mesi passati fa ben sperare.

