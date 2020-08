Nei giorni scorsi il brand asiatico ha condiviso alcuni poster sospetti, che preannunciavano l'arrivo di una nuova serie di smartphone. Ed ora, ecco Realme V5 in tutto il suo splendore, dispositivo caratterizzato da un pannello con foro per la selfie camera ed un modulo fotografico dal design inedito per il brand.

Aggiornamento 02/08: il nuovo smartphone del brand spunta su GeekBench. Trovate tutti i dettagli nelle sezioni “Benchmark”.

Realme V5 è il primo modello di una nuova serie di smartphone

Design e display | Aggiornamento 30/07

Il nuovo smartphone è stato confermato sia dal CMO cinese Xu Qi che dal profilo Weibo ufficiale della compagnia. Realme V5 non ha ancora una data di uscita, ma il design è stato svelato in toto e mostrato nelle immagini che vedete nell'articolo. La back cover presenta una Quad Camera inserita in un modulo rettangolare, nell'angolo in alto a sinistra, con un logo nel brand lungo tutto il lato sinistro del corpo.

1 di 2

Il sensore principale è da 48 MP ma non si conoscono i dettagli del resto della fotocamera. Frontalmente trova spazio un display con punch hole, mentre il lettore d'impronte digitali e integrato nel pulsante di accensione, lungo il profilo destro.

Dopo le prime immagini, su JingDong sono stati pubblicati i render contenenti tutte le colorazioni di Realme V5: Silver, Blue e Green, anche se probabilmente non saranno questi i nomi commerciali. Grazie alla loro alta definizione, possiamo ammirare più nel dettaglio tinte e finiture: ad esclusione della prima, i due colori Blue e Green presentano una banda verticale ed una texture a raggi che parte dal centro della banda.

Un nuovo teaser poster pubblicato dalla compagnia asiatica conferma la presenza di un display con refresh rate a 90 Hz. In base a quanto riportato dalla certificazione dell'ente cinese TENAA, il pannello di Realme V5 è un'unità LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), con un foro per la selfie camera.

Hardware | Aggiornamento 31/07

L'imminente Realme V5 5G è spuntato nella prima immagine dal vivo, che sembra confermare anche alcune specifiche chiave. In linea con quanto riportato nei giorni scorsi dal leaker cinese DigitalChatStation, il dispositivo integra una batteria da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica Dart da 30W. La foto in alto conferma anche la presenza di una Quad Camera da 48 MP e di un modulo 5G Dual Mode.

Inoltre continua a snocciolare dettagli sulle specifiche rivelando la presenza di un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), equipaggiato con un foro per la selfie camera da 16 MP. Il retro ospita invece una Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP mentre il SoC a bordo dovrebbe essere una soluzione fino a 2.0 GHz. Per concludere, il corpo di Realme V5 dovrebbe avere uno spessore di 9.1 mm, per un peso di 194 grammi.

1 di 4

Il dispositivo è apparso anche nel database del TENAA con le sigle RMX2111 e RMX2112, con tanto di immagini e specifiche abbastanza dettagliate. In alto trovate i render dell'ente certicativo cinese, che rispecchiano gli scatti ufficiali condivisi da Realme nei giorni scorsi.

Il nuovo smartphone del brand approda sullo store cinese Tmall con tanto di specifiche. Il portale conferma quanto visto nel database del TENAA ma aggiunge un dettagli in più, evidenziando la presenza del chipset MediaTek Dimensity 720. In basso trovate tutti i dettagli sulla scheda tecnica, unendo le info del TENAA e dello store Tmall.

Scheda tecnica

dimensioni di 162.2 x 75.1 x 9.1 mm per un peso di 194 grammi;

display LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con un foro per la selfie camera, refresh rate a 90 Hz e rapporto il 20:9;

da con risoluzione (2400 x 1080 pixel) con un foro per la selfie camera, refresh rate a 90 Hz e rapporto il 20:9; processore octa-core fino a 2.0 GHz;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD;

di memoria interna espandibile tramite microSD; lettore d'impronte digitali laterale;

quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP ;

; selfie camera da 16 MP;

batteria da 5.000 mAh (forse con ricarica da 30W);

(forse con ricarica da 30W); sistema operativo Android 10 tramite Realme UI

colorazioni Black, Gray, Green e Silver.

Benchmark

Lo smartphone siglato RMX2111, ossia il presunto Realme V5 avvistato anche sul portale del TENAA, spunta su Antutu con i primi benchmark. Il dispositivo ha totalizzato un punteggio di 301.380, un valore che lancia intendere ancora una volta che il chipset a bordo possa essere il Dimensity 720.

Aggiornamento 02/08: a confermare tale aspetto ci ha pensato anche GeekBench, con una piattaforma hardware che indica proprio la sigla MT6853V/ZA. In questo caso, poi, il MediaTek Dimensity 720 sarà affiancato da ben 8 GB di RAM.

Realme V5 visits the Geekbench database website ahead of launch. MediaTek Dimensity 720 processor, 8GB variant confirmed.#Realme #realmeV5 https://t.co/LRubEOW6MT pic.twitter.com/ikwdOIBec3 — Mukul Sharma (@stufflistings) August 2, 2020

Prezzo e data d'uscita

Mentre il TENAA ha certificato il nuovo smartphone con tanto di immagini e specifiche, l'azienda ha pensato bene di annunciare la data di uscita di Realme V5: il debutto della nuova serie è fissato per il 3 agosto, in piena calura estiva. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, l'immagine leak in alto riporta una cifra di partenza di 1.699 yuan, circa 205€ al cambio, per il modello da 6/128 GB.

Ovviamente è bene prendere quest'ultimo dettaglio come una semplice indiscrezione: i prezzi ufficiali verranno confermati durante l'evento del 3 agosto. Nel caso in cui questa cifra dovesse essere confermata ci troveremmo di fronte ad uno dei modelli 5G più economici sulla piazza, un pelo più “costoso” del campione iQOO Z1x.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu