Realme V3 sarà presentato a sorpresa: porterà il 5G a 120€

Dopo il modello V5 (che vedete in copertina) sembra che la compagnia asiatica sia pronta ad ampliare la sua gamma V. Il lancio del presunto, nuovo Realme V3 sarebbe previsto a sorpresa durante l'evento dedicato a X7 e X7 Pro, fissato per il 1 settembre: il dispositivo dovrebbe essere lo smartphone 5G più economico del brand ed essere lanciato sul mercato ad un prezzo davvero competitivo!

Realme V3 5G debutterà insieme ai modelli X7 e X7 Pro, secondo questo leak

Mentre noi occidentali aspettiamo l'arrivo del modello V5 in Europa, il lancio cinese dell'X7 potrebbe riservare una sorpresa non da poco per gli utenti cinesi. Secondo quanto riportato da DigitalChatStation, leaker solitamente affidabile quanto si parla di prodotti relativi alla Cina, afferma che arriverà anche Realme V3, ad un prezzo da paura. Il dispositivo sarà lanciato come lo smartphone 5G più economico della compagnia e dovrebbe vedere la luce a 1000 yuan, circa 122€ al cambio.

Stando al leaker, domani Realme lancerà tre smartphone, tutti con processori MediaTek a bordo: ovviamente i primi due sono i mid-range X7 e X7 Pro. I due dispositivo dovrebbero essere equipaggiati con il Dimensity 800U e il Dimensity 1000+ mentre per quanto riguarda il piccolo Realme V3, dovrebbe avere dalla sua il Dimensity 720.

Già nelle scorse settimane DigitalChatStation aveva parlato di un modello più economico del V5, dotato di un pannello LCD con risoluzione HD. Lo smartphone in questione dovrebbe essere il device RMX2200/RMX2201 apparso sul TENAA, dotato di un display da 6.52″, una batteria da 4.890 mAh con ricarica da 18W, 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Ovviamente sarà dotato di Android 10 mentre la parte fotografica si affiderebbe ad un modulo selfie da 8 MP ed una tripla camera da 13 + 2 + 2 MP. In alto trovate l'immagine pubblicata dall'ente certificativo cinese.

