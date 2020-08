Realme UI introduce lo Smooth Scrolling: ecco gli smartphone supportati

Mentre l'azienda è al lavoro sulla versione 2.0 della sua interfaccia proprietaria, stavolta basata su Android 11, arrivano novità per i possessori di alcuni smartphone dotati di Realme UI: la funzionalità Smooth Scroling, che mira ad offrire maggiore fluidità durante lo scorrimento verso l'alto o verso il basso. Si tratta di una feature particolarmente utile con applicazioni social con scroll infinito (Facebook, per citarne una), in cui l'esperienza utente risulta notevolmente migliorata.

Realme UI: questi gli smartphone con il supporto allo Smooth Scrolling

La nuova funzionalità Smooth Scrolling della Realme UI è disponibile nelle Impostazioni, precisamente alla voce Realme Lab. Una volta attivata comincerà a fare effetto ed a migliorare lo scroll delle pagine, a volta in maniera impercettibile. Come anticipato in apertura, per notare il miglioramento sarà necessario utilizzate app con scorrimento infinito, come nell'immagine in basso.

Per quanto riguarda i modelli supportati, al momento la feature è disponibile solo su un numero limitato di smartphone Realme dotati dell'UI del brand asiatico. Inoltre è presente solo su determinate versioni firmware, specificate nell'elenco che trovate in basso.

Realme XT (versione software RMX1921EX_11.C.06)

(versione software RMX1921EX_11.C.06) Realme X (versione software RMX1901EX_11.C.05)

(versione software RMX1901EX_11.C.05) Realme X2 (versione software RMX1992EX_11.C.11 / RMX1992AEX_11.C.11)

(versione software RMX1992EX_11.C.11 / RMX1992AEX_11.C.11) Realme X3 e Realme X3 SuperZoom (versione software RMX2081PU_11.A.39)

e (versione software RMX2081PU_11.A.39) Realme 3 Pro (versione software RMX1851EX_11.C.07)

(versione software RMX1851EX_11.C.07) Realme 5 Pro (versione software RMX1971EX_11.C.05)

Allora, che ne pensate di questa novità della Realme UI? Avete già avuto modo di provarla? Se sì, fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

