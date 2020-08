Realme UI migliora Remote Guard con nuove funzionalità

Mentre continuano ad arrivare novità in merito alla prossima versione dell'interfaccia proprietaria del brand asiatico (qui trovate tutti i dettagli dell'ultimo FAQ) l'azienda non ha certo messo da parte l'attuale UI. Nei giorni scorsi abbiamo visto l'arrivo delle funzionalità Smooth Scrolling e Super night Time Standby ed ora tocca a Remote Guard, in sistema di controllo parentale di Realme UI, il quale è stato ridisegnato e migliorato con varie novità.

Remote Guard si rinnova: ecco le novità del controllo parentale di Realme UI

In realtà la feature Remote Guard esiste già da quando gli smartphone Realme erano equipaggiati con la ColorOS di OPPO (dalla versione 6 e successive): con il passaggio a Realme UI l'azienda ha portato il controllo parentale della partner anche nella propria interfaccia, lasciando il tutto invariato. Ora, a distanza di un po' di tempo, il team di sviluppo di Realme UI ha deciso di apportare varie modifiche, a partire da un nuovo look.

Come si legge dallo stesso forum ufficiale del brand, ora Remote Guard permette di aggiungere più tutori e i loro numeri di contatto possono essere impostati direttamente come contatti SOS, in modo da poter essere chiamati tempestivamente e con facilità in caso di emergenza. Ora i tutoti possono monitorare l'utilizzo dello smartphone tramite una schermata con varie statistiche, in stile Digital Wellbeing di Google.

Per limitare l'accesso ad app e giochi è stata introdotta una pratica funzione di blocco da remoto; inoltre Remote Guard permette anche di impostare un filtro per chiamate e messaggi spam. Infine è presente il monitoraggio della posizione in tempo reale, per la massima sicurezza in ogni momento. Al momento le nuove funzionalità del controllo parentale di Realme UI sono disponibili solo per gli utenti cinesi e non è dato di sapere se queste novità arriveranno anche per il mercato Global. Di solito i produttori cinesi utilizzano sistemi di controllo parentale avanzato nelle proprie interfacce ma molto spesso si tratta di funzionalità che non vedono la luce fuori dalla Cina. Sarà così anche per Realme?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu