Realme UI 2.0 e Android 11: novità nel nuovo FAQ di Realme

Se c'è una cosa in cui è brava Realme è gestire la propria community. Sulla scia di realtà come Xiaomi e OnePlus, anche il sub-brand di OPPO ha deciso di crearsi un'identità molto attigua ai propri utenti. Per questo molto spesso parla del proprio futuro, specialmente quando si parla di software, nella fattispecie della Realme UI 2.0. Dopo l'AskMadhav dello scorso mese, torniamo a parlare del prossimo major update che caratterizzerà gli smartphone del prossimo futuro.

Realme parla del futuro della propria Realme UI 2.0 nell'ultimo FAQ

Dopo aver raccolto le domande più frequenti poste dalla propria community, Realme ha realizzato un FAQ con varie risposte. Per esempio, scopriamo che con la Realme UI 2.0 ci saranno nuove possibilità di personalizzazione per il pannello delle notifiche, così come un redesign del Game Space. Ci viene anche detto che l'app di editing video SoLoop, pre-installata sugli ultimi smartphone, verrà portata sui vecchi modelli con un aggiornamento OTA a partire dal Q3 2020.

A proposito di nuove feature, in molti vorrebbero avere la funzione Super Night Time Standby, utile per diminuire i consumi energetici notturni. Si tratta di una modalità di risparmio energetico che “rallenta” lo smartphone in favore della batteria. Anche in questo caso verrà gradualmente portata su tutti i modelli su cui è montata la Realme UI 1.0. Lo stesso accadrà con la modalità Smooth Scrolling, portata su tutti i dispositivi con Realme UI 1.0, indipendentemente da che pannello montino.

A proposito di Google, Realme ha fatto presente che Telefono e Messaggi di Big G prenderanno il posto delle proprie app soltanto nei prossimi modelli. Per quanto riguarda Android 11, l'azienda sta già lavorando per implementarlo in combo con la Realme UI 2.0 e abbiamo già le prime immagini. Realme ha confermato quali modelli lo riceveranno e per il momento la Beta è disponibile per tutti i possessori di Realme X50 Pro.

