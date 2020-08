Realme potrebbe lanciare uno smartphone da gaming

Tornando indietro fino allo scorso ottobre, fa sorridere pensare alle dichiarazioni di allora, in cui l'azienda asiatica si è detta esplicitamente non interessata al settore del gaming. Il motivo è presto detto: si tratta di dispositivi pensati per una nicchia di utenti, mentre il brand punta a raggiungere un'ampia platea. Non si tratta di snobismo, ma di priorità e scelte di mercato. Eppure le cose sono iniziate a cambiare con l'arrivo del modello X50 Pro Player Edition, dispositivo che introduce feature da gaming a bordo del flagship. Insomma si è trattato di un segnale di apertura di Realme verso il mondo degli smartphone da gaming e forse potrebbe esserci anche altro sotto la superficie.

Realme al lavoro su uno smartphone da gaming

Tramite i canali social ufficiali, Realme ha dato il via ad un sondaggio in cui chiede il feedback degli appassionati in merito all'esperienza di gioco a bordo dei propri smartphone. Il form da compilare è disponibile qui e sono presenti varie domande in merito al tempo passato con i giochi mobile ed altri dettagli. Tra queste spuntano anche dei riferimenti alle preferenze circa gli accessori per giocare da smartphone, con tanto di range di prezzo. Insomma, si tratta davvero di un mucchio di roba ed è impossibile non farsi venire in mente uno smartphone da gaming targato Realme.

Ovviamente esiste anche un'altra possibilità: l'azienda potrebbe aver fiutato l'occasione (alla faccia della nicchia) e sarebbe intenzionata a lanciare degli accessori per il mobile gaming, in modo da migliorare l'esperienza dei propri appassionati senza dover necessariamente puntare ad un flagship pensato ad hoc.

Comunque è anche vero che ultimamente sono spuntati un bel po' di dispositivi di Realme (RMX2170, RMX2121 e RMX2083) e tra questi potrebbe nascondersi anche uno smartphone da gaming. Come al solito in questi casi si tratta solo di un'ipotesi e bisognerà pazientare per saperne di più.

