Realme: dopo V5 in arrivo altri due smartphone 5G medio gamma

Grande fermento in casa Realme: dopo aver presentato il suo smartphone 5G più economico, il V5, il brand pare abbia in cantiere altri due dispositivi con la stessa tecnologia ma che si posizionano in due fasce di prezzo differenti: uno un po' più sopra e l'altro sarà invece economico, pur mantenendo il SoC del mid range uscito lo scorso 3 agosto 2020.

Realme: due nuovi smartphone 5G in arrivo, uno sarà più economico di V5

Andando a leggere i primi leak di Digital Chat Station, questi due smartphone di Realme sono accomunati dalla tecnologia 5G, ma saranno totalmente opposti nelle specifiche. Il primo, più prestante, avrà molto probabilmente un SoC Snapdragon da 2.4 GHz, presumibilmente il 765G, mentre il secondo confermerebbe il MediaTek Dimensity 720 di V5. Anche i display saranno ben differenti, in quanto il primo avrà una soluzione da 6.43″ Full HD+ OLED con un alto refresh rate, invece l'altro avrà un pannello LCD HD+ a 720p.

Continuando con il presunto smartphone 5G di Realme più costoso, esso potrebbe montare una quad camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP ed una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida dai 50 ai 65W. In più, pare sarà comunque sottile e leggero, essendo spesso 8.1 mm e peserà 175 grammi.

Insomma, bisognerà aspettare un po' per ottenere ulteriori informazioni per questi due smartphone 5G in arrivo da Realme, ma si può già fare una stima sul prezzo di quello più economico: infatti, il leaker ha rivelato che potrebbe costare molto meno di V5 ed aggirarsi intorno ai 100/120€ al cambio.

