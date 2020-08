Realme: nuovi smartwatch in vista, ecco le prime immagini

Nonostante sia un brand molto giovane, Realme si sta già dimostrando molto reattivo nell'espandere il proprio ecosistema. Il lancio di Realme Watch ha rappresentato l'ingresso del produttore nel mondo degli smartwatch. E a distanza di pochi mesi dalla sua presentazione si parla già di nuovi modelli che vadano ad arricchire ulteriormente la proposta. A quanto pare Realme è piuttosto interessata al mercato degli indossabili, come dimostra anche la commercializzazione della Realme Band.

Realme si prepara a lanciare due nuovi modelli di smartwatch

Le immagini degli smartwatch Realme che vedete in questo articolo sono state estrapolate dalle certificazioni CNIPA avvenute negli scorsi giorni. Il primo modello è molto simile al succitato Watch, seppur con qualche piccola differenza, come nel caso del retro squadrato anziché rotondo. A cambiare è anche il cinturino, con un meccanismo a clip anziché quello tradizionale con fibbia. Molto variopinta la scocca adottata, qua visibile in una tripla colorazione gialla, arancio e rossa con tasto laterale contraddistinto dal tasto laterale.

Il secondo smartwatch ha una back cover rotonda come quella di Realme Watch, ma presenta un frame laterale più piatto. Non cambia il tipo di cinturino, invece, con la stessa fibbia del primo modello dell'azienda.

Di questi nuovi smartwatch targati Realme si è già vociferato in precedenza, con un lancio durante il mese di agosto che ad oggi non è ancora avvenuto. Inoltre, questi brevetti sono stati depositati nel 2019 (ma approvati soltanto adesso), pertanto non è da escludere che alcuni cambiamenti possano essere stati cambiati.

