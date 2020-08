Nella primavera del 2020 è stata introdotta Realme Narzo, una nuova serie di smartphone per il brand nato da una costola di OPPO. E dopo la presentazione ufficiale del duo composto da Narzo 10 e 10A, la nuova serie Realme Narzo 20 sembra essere dietro l'angolo. Ad affermarlo è il leaker indiano Mukul Sharma, in concomitanza con il lancio dell'altrettanto nuove serie Realme 7 e X7.

Aggiornamento 25 agosto: arrivano novità in merito ai modelli della serie Narzo 20, insieme al periodo di uscita. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Narzo 20 si prepara a fare il suo debutto sul mercato

Secondo quanto affermato da Mukul Sharna, Realme Narzo 20 sarà composto da almeno un nuovo modello, ma è probabile che gliene verrà affiancato un altro. Prendendo le specifiche dei primi due modelli, è molto probabile che la nuova serie sarà mossa dai chipset Dimensity di casa MediaTek. L'intenzione è quella di proporre dispositivi low-cost: basti pensare che Narzo 10A e 10 venivano proposti ad un costo pari a circa 100/150€. Una fascia di prezzo difficile da ottenere con l'utilizzo di chipset targati Qualcomm. Per il momento le informazioni su Realme Narzo 20 finiscono qua, ma siamo sicuri che ne riparleremo a breve, dato che il lancio dovrebbe avvenire durante il mese di settembre.

Narzo 20 e 20 Pro debutteranno a settembre | Aggiornamento 25 agosto

Exclusive: I've received an intel surrounding the upcoming Narzo (by Realme) devices.

If my source has to be believed, the Narzo 20 and the Narzo 20 Pro (yes, there is a pro this time around, it seems) lineup up for a launch.#Realme #Narzo20 #Narzo20Pro — Mukul Sharma (@stufflistings) August 25, 2020

Lo stesso leaker che ci ha parlato per la prima volta della nuova serie Realme Narzo 20 torna sull'argomento, rivelando qualche piccolezza in più in merito ai dispositivi in arrivo nel corso delle prossime settimane. Secondo il nuovo leak, la compagnia asiatica lancerà due nuovi smartphone in India, il già citato Narzo 20 e la sua controparte maggiorata Narzo 20 Pro. Per quanto riguarda la finestra di uscita si “conferma” il mese di settembre, anche se per ora non è presente alcun riferimento alla data precisa.

Inoltre, dando un'occhiata ai commenti, il leaker riporta che il marchio Narzo potrebbe diventare un sub-brand indipendente di Realme (per il mercato indiano), con una sorta di rapporto in stile Xiaomi/Redmi per intenderci. Ovviamente, questa e le altre indiscrezioni sulla nuova serie sono da prendersi come semplici rumor, almeno fino ad una conferma ufficiale da parte della compagnia.

