Se c'è un brand tanto giovane quanto accattivante, senza dubbio quello è Realme. L'azienda cinese, nei suoi due primi anni di vita, ha vissuto una crescita non indifferente e l'arrivo di prodotti interessanti, non ultimo il V5 promesso anche in versione Europa, e nei primi sei mesi del 2020 è stato il marchio cresciuto più rapidamente, secondo le stime Counterpoint.

Realme: la crescita passa dai nuovi 15 milioni di utenti

Dati alla mano, secondo le stime di Counterpoint e IDC, i nuovi utenti di Realme sono ben 15 milioni, piazzandosi nella Top 5 di almeno 9 paesi, come India, Ucraina e Indonesia. Ma sono le percentuali dei primi due trimestri a farci rendere conto della crescita del brand: infatti, se nel Q2 2020 è l'unica azienda ad essere in doppia cifra con l'11%, nel Q1 dello stesso anno su base annua è cresciuta addirittura del 157%. Questo la rende, da ben 4 trimestri consecutivi, la compagnia cresciuta più rapidamente al mondo.

Ma quali sono i segreti di questi importanti risultati da parte di Realme? Il primo, senza dubbio, è il concentrarsi soprattutto nella promozione di smartphone 5G come l'X50 Pro, che abbiamo recensito, che con il suo prezzo inquadrato è diventato una più che valida alternativa con la nuova tecnologia. Inoltre, l'insistere sulla creazione di un ecosistema AIoT totalmente interconnesso e comprendente ben 50 prodotti nel 2020 ha fatto sicuramente tutto il resto. La promessa del brand è che tali prodotti diventeranno 100 entro il 2021. Infine, il brand si è addentrato nel mondo del design, collaborando con marchi famosissimi come Hermès, oltre a vincere il Red Dot Design Award per X2 Pro Master.

Le parole del CEO di Realme

Queste le parole del CEO di Realme Li Bingzhong (conosciuto anche come Sky Li) in merito a questa enorme crescita del marchio: “Dal 2018 realme è cresciuta fino a 40 milioni di utenti e questo grazie al nostro team giovane e internazionale. Con un'età media di soli 29 anni, questa squadra ha dimostrato di aver osato saltare in avanti e ha dimostrato il potere dei giovani in un mercato molto competitivo. Dopo aver registrato buoni risultati in termini di performance nel primo semestre 2020, realme punta a vendere 100 milioni di telefoni in 3 anni. Abbiamo in programma di continuare i nostri piani di espansione internazionale. realme ha raggiunto quasi 60 Paesi e siamo il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo. Questo ci conferma come la nostra strategia e la nostra missione di osare sempre di più sia vincente“.

Insomma, pare che Realme sia ormai destinata a diventare, se non lo è già, una game changer del settore tecnologico ed il tempo pare essere solo dalla sua parte.

