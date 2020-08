Realme, che di recente è diventato il brand con la crescita più rapida su mercato globale, ha appena presentato la campagna “Dare to Be realme“, che farà da preludio al FanFestival 8.28 che si terrà appunto il 28 agosto 2020, con l'arrivo di una T-shirt personalizzata proprio dagli utenti della compagnia ed una serie di sconti interessanti.

Realme, nella campagna Dare to Be_ gli utenti personalizzeranno la T-shirt dedicata al FanFestival 8.28

In cosa consiste quindi l'iniziativa di Realme Dare to Be_? Essa è pensata per completare la T-shirt dedicata proprio all'evento FanFestival 8.28, al fine di realizzare un'attività interattiva che incoraggi i giovani ad essere originali e spinti dalle proprie attitudini e anche per creare una sorta di Realme Sponsorship, votata proprio al sostegno di questi ultimi. Questo tipo di iniziative riflettono perfettamente il leit motiv aziendale che mira a creare un brand Trendsetter e sempre più innovativo.

Come già accaduto per le Realme Buds Q infatti, l'idea del marchio cinese è proprio quella di sposare appieno il mondo della moda, costruito possibilmente a misura di giovani. Proprio per questo, il FanFestival 8.28, spinto dall'iniziativa Dare to Be_, sarà realizzato su scala globale al fine di entrare in mercati sempre più emergenti.

Sconti Realme

E per celebrare il FanFestival 8.28, Realme ha indetto una serie di sconti fino appunto al 28 agosto 2020, sia presso gli store fisici e online Unieuro, sia presso il proprio sito ufficiale attraverso i week end agostani (8/9-15/16-22/23-29/30 agosto 2020). Di seguito, nel dettaglio i prodotti scontati.

Realme 6 8/128 GB al prezzo di 279€ , 6/64 GB a 199€ , 6 Pro a 299.90€ e 6i a 179€ ( Unieuro )

al prezzo di , a , a e a ( ) Realme 6 4/64 al prezzo di 199.90€, 4/128 GB a 239.90€, 8/128 GB 279.90€ e 6i 4/128 a 179.90€ (sito ufficiale Realme)

Non mancheranno altre offerte su altri modelli del brand.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu