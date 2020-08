Realme C12 ufficiale: SoC Helio G35, 6.000 mAh e Android 10

Stiamo vivendo un periodo particolarmente florido per alcuni tipi di smartphone, soprattutto quelli entry level. Da qualche mese, infatti, Realme sta lanciando sul mercato la sua nuova serie C, costellata di tantissimi diversi dispositivi caratterizzati dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Non ultimo, dunque, troviamo proprio Realme C12, un device appena presentato che promette di garantire più che altro un'autonomia super.

Realme C12 costa solo 100 euro

Da quello che abbiamo potuto appurare in queste ore, Realme C12 ormai è realtà. Si arricchisce, dunque, la famiglia di dispositivi di questa serie, pensata per un pubblico meno esigente sotto diversi aspetti. A bordo di questo smartphone, infatti, troviamo un display LCD IPS con notch a goccia da 6,5″ con risoluzione HD+. Sotto la scocca, poi, trova spazio una batteria da 6.000 mAh nonché un SoC MediaTeK Helio G35 accompagnato da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Quest'ultima, comunque, può anche essere aumentata con l'utilizzo di una microSD.

Realme C15 ufficiale: 6.000 mAh e Quad Camera a partire da 117€

Non troviamo molte novità anche sulla parte posteriore, soprattutto a livello estetico, montando una tripla camera ed un sensore per le impronte digitali. Per quanto riguarda il design siamo molto vicini alla filosofia adottata dai Google Pixel ma, al di là di questo, siamo al cospetto di un prodotto totalmente differente. Questo smartphone, infatti, viene venduto in India nelle colorazioni Marine Blue e Coral Red al prezzo base di IDR 1.899.000, dunque circa 108 euro.

