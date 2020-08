Realme C12: certificato il nuovo battery phone da 6.000 mAh

Non solo modelli top per la compagnia asiatica: dopo il nuovo avvistamento dedicato al presunto X3 Pro ecco spuntare varie certificazioni riferite ad un modello siglato RMX2189: si tratterà del prossimo Realme C12 e il nome è stato confermato proprio da uno di questi documenti. Andiamo a scoprire i primi dettagli del dispositivo, il quale preannuncia caratteristiche da battery phone.

Realme C12 in arrivo con una batteria da 6.000 mAh

Realme C12 Gets NBTC, TKDN, SDPPI & 3C Certification Will Launch Soon. #RealmeC12 pic.twitter.com/7qAAfxo2wo — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 6, 2020

Il nuovo mid-range targato Realme ha ricevuto tutta un serie di certificazioni in Thailandia, Indonesia, Malesia e Cina, scovate da un leaker indiano a pubblicate su Twitter (le vedete in alto). I documenti confermano che il dispositivo arriverà sul mercato come Realme C12 e si tratterà di un vero e proprio battery phone, equipaggiato con una capiente unità da 6.000 mAh. Purtroppo non sembra che sarà presente una ricarica all'altezza – ovviamente per non impattare sul prezzo finale – dato che una delle certificazioni riporta il supporto alla ricarica da 5V 2A (ossia 10W).

Nel corso degli ultimi mesi l'azienda ha lanciato i modelli C11 e C15, quindi il nuovo Realme C12 sarà una sorta di via di mezzo tra i due. Di conseguenza possiamo aspettarci un display Full HD+ con notch a goccia, una fotocamera con design quadrato ed un lettore d'impronte digitali sul retro. Il SoC potrebbe essere ancora una volta il MediaTek Helio G35, soluzione che alimenta entrambi i device della serie C.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu