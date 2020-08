Realme C11 in arrivo in Europa: sarà il rivale di Redmi 9C

Realme è riuscita a farsi un nome anche fuori dai confini asiatici, instaurandosi in Europa (e in Italia) con un parco macchine di tutto rispetto. Per il momento l'azienda ha puntato perlopiù ad una fascia medio/alta, ma con l'avvento di Realme C11 le cose potrebbero cambiare. Dopo il lancio prima in Malesia, poi in Indonesia ed infine in India, Realme starebbe preparando il lancio del nuovo terminale anche nel nostro continente.

Aggiornamento 17/08: adesso sappiamo quando sarà presentato Realme C11. Trovate la data a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Recensione Realme Band: può battere Xiaomi Mi Band 5?

Realme C11 sarà il diretto rivale di Redmi 9C, anche qua in Europa

L'impressione è che con Realme C11 si voglia aggredire la fascia economica, puntando al target del nuovo arrivato Redmi 9C. A svelarne il debutto in Europa ci ha pensato il leaker Sudhanshu su Twitter. Secondo quanto rivelato, lo smartphone sarà disponibile in due colorazioni: Mint Green e Pepper Grey. Il costo dovrebbe essere molto contenuto, oscillando fra i 100/120€.

realme C11, realme' entry level offering will soon arrive in Europe.

Will be be available in Mint Green & Pepper Grey color options, and should cost between €100 – €120#realmeC11 pic.twitter.com/ycJ7NG8ePp — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) July 18, 2020

Non ci resta che attendere il periodo di lancio di Realme C11. Nel frattempo, vi ricordiamo quella che è la sua scheda tecnica integrale:

Display LCD da 6,6″ HD+ (1600 x 720 pixel) con un rapporto superficie/schermo dall'88.7%;

(1600 x 720 pixel) con un rapporto superficie/schermo dall'88.7%; dimensioni di 164.4 x 75.9 x 9.1 mm per un peso di 196 grammi;

processore octa-core MediaTek Helio G35 fino a 2.3 GHz;

GPU Qualcomm Adreno 640;

2 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 32 GB di storage espandibile;

di storage espandibile; sblocco tramite Face Unlock;

dual camera da 13+2 MP f/2.2-2.4, sensore di profondità, autofocus PDAF e flash LED;

f/2.2-2.4, sensore di profondità, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 5 MP f/2.4 e FOV 77.9°;

f/2.4 e FOV 77.9°; supporto dual SIM 4G + 1 microSD, Wi-Fi Single Band, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BeiDou, micro USB;

batteria da 5.000 mAh con ricarica da 5V 2A;

con ricarica da 5V 2A; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Abbiamo la data di lancio | Aggiornamento 17/08

Adesso è ufficiale: Realme C11 sarà presentato in Europa il prossimo 26 agosto. Non manca molto, quindi, al debutto di quello che sarà a tutti gli effetti il successore di Realme C3.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu