Realme Buds Classic: ufficiali i nuovi auricolari cablati, simili alle Buds Air

Da qualche tempo, ormai, hanno preso il sopravvento gli auricolari true wireless, che ci hanno liberato finalmente della schiavitù del cavo. Nonostante questo, però, molti utenti sono rimasti fedeli a questo tipo di standard più datato, in quanto la qualità audio risulta essere ancora insuperabile sotto diversi aspetti. Motivo per cui, anche le aziende di telefonia, continuano a puntare timidamente su questo mercato, come ad esempio la stessa Realme. Poche ore fa, infatti, insieme a Realme C12 e Realme C15 sono state lanciate sul mercato le Realme Buds Classic.

Realme Buds Classic costano meno di 5 euro

Sono state rilasciate da poco sul mercato, ma queste Realme Buds Classic hanno già attirato l'attenzione di diversi utenti. Possiedono, infatti, un ottimo rapporto qualità-prezzo, risultando anche abbastanza gradevoli dal punto di vista estetico. Queste, dunque, presentano un design che non possiamo definire in-ear, avvicinandosi molto a quello che abbiamo già visto con le Buds Air. Questa volta, però, le due estremità sono unite insieme da un cavo.

Lungo il cavo, che collega le cuffie al proprio smartphone, trova sede un selettore che può essere utile per rispondere alle chiamate o per interagire con i brani musicali. All'interno di ogni singolo auricolare trova spazio un driver da 14,2mm che dovrebbe restituire un suono corposo e, soprattutto, cristallino. Vi ricordo, inoltre, che queste cuffie sono disponibili in due colorazioni: nero e bianco. Attualmente, dunque, sono disponibili solo in India al prezzo di 399 rupie indiane, quindi poco meno di 5 euro al cambio attuale. Saranno disponibili dal 24 agosto ma, per ora, non sappiamo se arriveranno ufficialmente anche qui in Europa.

