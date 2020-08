Realme Buds Air Pro: spuntano i primi dettagli sulle rivali delle AirPods Pro

Mentre siamo in attesa del lancio nei nuovi modelli X7 e X7 Pro, la compagnia asiatica non si fa mancare nulla nemmeno dal punto di vista degli accessori. Nei giorni scorsi hanno fatto capolino le immagini di quelli che potrebbero essere i nuovi smartwatch del brand ed ora arriva una novità anche per quanto riguarda la serie di cuffie TWS dell'azienda, con le presunte Realme Buds Air Pro, una soluzione dal sapore premium che si ispira alle AirPods Pro di Apple.

Realme Buds Air Pro compaiono in un brevetto con un look in stile Apple AirPods Pro

Al momento queste nuove cuffie TWS esistono solo sotto forma di brevetto, presso l'ente CNIPA, ma le immagini dedicate sono abbastanza eloquenti. Osservando il design degli auricolari è davvero impossibile non farsi venire in mente le AirPods Pro, un dettagli che potrebbe fare da apripista ad un prezzo più salato rispetto al modello base. Ovviamente il documento depositato da Realme non presenta riferimenti al nome del prodotto, ma si ipotizza che possa trattarsi delle future Buds Air Pro.

Similmente alle “rivali” targate Apple, le nuove cuffie TWS di Realme presentano un design in-ear ed un microfono lungo il corpo (probabilmente per la riduzione dei rumori e per migliorare la qualità delle chiamate). Per il momento non sono presenti altri dettagli ma siamo certi che non mancheranno novità nel corso delle prossime settimane.

Ad oggi la serie Air vanta il modello standard e la variante Neo, mentre per gli utenti che puntano ad una soluzione ancora più economica è presente il modello Buds Q. Forse le nuove Realme Buds Air Pro potrebbero essere le prime cuffie della gamma ad avere il supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC) – una novità in arrivo anticipata dallo stesso CEO del brand – similmente alle AirPods Pro di Cupertino.

Ovviamente al momento non sappiamo se il dispositivo brevettato di recente sia dotato o meno di questa feature e per questo restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

