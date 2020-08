Non è passato molto tempo dalla notizia dell'uscita di alcuni nuovi device in casa Realme, principalmente Realme X7 e X7 Pro. Nell'attesa di vedere finalmente dal vivo questi prodotti, dalle specifiche tecniche davvero interessanti, il brand cinese punta alla produzione anche di altri smartphone, forse indirizzati a nuovi mercati. Da qualche ora, infatti, circolano in rete le certificazioni di Realme 7 Pro, 7i e C17, dispositivi che ben presto potrebbero essere presentati al pubblico.

Aggiornamento 31/08: è comparso in rete un primissimo unboxing di Realme 7. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella sezione “Design e display batteria”.

Realme 7 Pro, 7i e C17 ricevono la certificazione NBTC: questi i prossimi modelli in arrivo

Realme 7 Pro, Realme 7i, and Realme C17 receive the NBTC certification. Realme 7 Pro is the RMX2170 which was certified on BIS a little while ago and will have a 65W dual cell battery.#Realme #Realme7 #Realme7Pro #Realme7i #RealmeC17 pic.twitter.com/v5QUbHC39L — Mukul Sharma (@stufflistings) August 19, 2020

Dando un'occhiata alle informazioni finora raccolte sul web, pare che Realme 7 Pro, 7i e C17 abbiano ricevuto anche la certificazione NBTC. Dunque, seppur non sia stata rivelata alcuna specifica tecnica, sappiamo i loro nomi in codice. Realme 7 Pro risponde al nome di RMX2170, Realme 7i ha un numero di modello RMX2103 mentre Realme C17 viene anche indicato come RMX2101. Al momento non è chiaro, inoltre, se ci sia una certa correlazione con gli smartphone che verranno presentati il 1° settembre.

LEGGI ANCHE:

Realme Buds Classic: ufficiali i nuovi auricolari cablati, simili alle Buds Air

Non è la prima volta che compaiono in rete informazioni riguardanti questi smartphone. Dalla certificazione TUV Rheinland, ad esempio, abbiamo già saputo come il modello RMX2170, dunque Realme 7 Pro, sarà probabilmente dotato di una batteria con supporto alla ricarica rapida da 65W. Mancano però, in generale, informazioni dettagliate su questi prodotti, dunque attendiamo magari che vengano rilasciate da qualche altro ente.

Design e display | Aggiornamento 31/08

I nuovi Realme 7 e 7 Pro sono già stati protagonisti di varie indiscrezioni e di un video ufficiale del brand che mostra finalmente quello che dovrebbe essere il design di entrambi i modelli. I device avranno un look tipico per la categoria: display forato sul fronte, quad camera verticale sul posteriore. Per il modello base avremo le colorazioni Mist Blue e Mist White, mentre il Pro avrà una finitura Mirror Blue e Mirror Silver. Possiamo supporre che anche le finiture saranno diverse, più opaca per lo standard e riflettente per il Pro.

Assemblati in vetro (o simil-plastica), per lo schermo ci sarebbero delle differenze abbastanza sostanziali. Su Realme 7 avremmo un 6,5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con tecnologia LCD con refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 120 Hz. Di conseguenza, il sensore ID sarà laterale anziché inserito sotto allo schermo, con dimensioni complessive di 162,3 x 74,4 x 9,5 mm per 196 g. Per Realme 7 Pro, invece, si parla di un pannello da 6,4″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in dimensioni di 160,9 x 74,3 x 8,7 mm per 182 g. Questo avrebbe tecnologia Super AMOLED, più pregiata ma soltanto a 60 Hz e sensore ID sotto al display.

Aggiornamento 31/08: a pochissimo dal lancio ufficiale vediamo un primo unboxing di Realme 7, con la confezione che conferma le specifiche di cui vi parliamo nell'articolo. Vediamo anche un dettaglio molto comodo, ovvero il triplo slot in grado di ospitare sia due SIM che una microSD.

Hardware e batteria

Rispetto alla serie 6, Realme 7 e 7 Pro alzeranno la posta in gioco in fatto di memorie. Il modello base vanterà tre versioni da 6/64 GB e 8/128, eliminando il taglio da 4 GB di RAM. Nel caso del modello Pro, invece, avremo 6/128 GB e 8/128 GB (niente taglio da 64 GB). Il modello base sarà mosso dall'Helio G95 di MediaTek, mentre il Pro vanterà una soluzione Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 720G.

Un'altra differenza importante sta nella batteria: 5.000 mAh con ricarica 30W per il 7, 4.500 mAh con SuperDart a 65W per il 7 Pro. Sul Pro viene segnalata anche la presenza di uno speaker stereo, presumibilmente sfruttando la capsula auricolare come altoparlante.

Fotocamera

La quad camera da 64+8+2+2 MP sembra non variare fra i due, con primario Sony IMX682 f/1.8, grandangolo con FOV 119° f/2.3 e due moduli, uno macro ed uno B&W Portrait. A cambiare è invece la selfie camera, visto che Realme 7 avrebbe una 16 MP f/2.0 con angolo di 79.3° e 7 Pro una 32 MP f/2.5 con angolo di 85°.

Realme 7 e 7 Pro: l'azienda conferma la data di presentazione | Aggiornamento 27/08

The name's 7… #realme7

Introducing India’s Fastest Charging technology & 2nd Generation 64MP Quad Camera to the mid-range segment.

Get ready to #CaptureSharperChargeFaster.

Premiering #realme7 & #realme7Pro at 12:30 PM, 3rd Sep. on our official channels.https://t.co/GocO44SynR pic.twitter.com/Xmot7CKjnI — realme (@realmemobiles) August 27, 2020

Mentre il debutto dei modelli X7/X7Pro è atteso per il 1 settembre, l'azienda asiatica ha confermato anche la data di presentazione di Realme 7 e 7 Pro. I due smartphone saranno lanciati in India il prossimo 3 settembre: il nuovo teaser ufficiale conferma anche la presenza del supporto alla ricarica rapida SuperDart da 65W e di un pannello con punch hole per la selfie camera. Per il momento non ci sono ancora dettagli circa il prezzo di vendita dei dispositivi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu