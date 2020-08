Non solo Realme X7 e X7 Pro: certificati anche Realme 7 Pro, 7i e C17

Non è passato molto tempo dalla notizia dell'uscita di alcuni nuovi device in casa Realme, principalmente Realme X7 e X7 Pro. Nell'attesa di vedere finalmente dal vivo questi prodotti, dalle specifiche tecniche davvero interessanti, il brand cinese punta alla produzione anche di altri smartphone, forse indirizzati a nuovi mercati. Da qualche ora, infatti, circolano in rete le certificazioni di Realme 7 Pro, 7i e C17, dispositivi che ben presto potrebbero essere presentati al pubblico.

Realme 7 Pro, 7i e C17 ricevono la certificazione NBTC

Dando un'occhiata alle informazioni finora raccolte sul web, pare che Realme 7 Pro, 7i e C17 abbiano ricevuto anche la certificazione NBTC. Dunque, seppur non sia stata rivelata alcuna specifica tecnica, sappiamo i loro nomi in codice. Realme 7 Pro risponde al nome di RMX2170, Realme 7i ha un numero di modello RMX2103 mentre Realme C17 viene anche indicato come RMX2101. Al momento non è chiaro, inoltre, se ci sia una certa correlazione con gli smartphone che verranno presentati il 1° settembre.

Non è la prima volta che compaiono in rete informazioni riguardanti questi smartphone. Dalla certificazione TUV Rheinland, ad esempio, abbiamo già saputo come il modello RMX2170, dunque Realme 7 Pro, sarà probabilmente dotato di una batteria con supporto alla ricarica rapida da 65W. Mancano però, in generale, informazioni dettagliate su questi prodotti, dunque attendiamo magari che vengano rilasciate da qualche altro ente.

