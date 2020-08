Realme 5 Pro si aggiorna in Europa: nuove patch e ottimizzazioni

La serie 6 è già in circolazione, ma Realme 5 Pro non verrà certo abbandonato, come dimostra il nuovo aggiornamento in fase di rilascio. Realme si sta dimostrando piuttosto reattiva nel portare updates sui propri dispositivi, pur avendocene già diversi modelli a catalogo. Ci vorrà ancora tempo prima di poter testare la nuova Realme UI 2.0, ma nel frattempo ecco le novità che sono state aggiunte dal team incaricato.

LEGGI ANCHE:

Curiosi di vedere Realme V5? Eccolo nel primo unboxing

Arriva un nuovo aggiornamento in Europa per Realme 5 Pro: tutte le novità

La principale novità dell'aggiornamento di Realme 5 Pro, con il firmware RMX1971EX_11.C.05, è l'inclusione delle patch di luglio per il comparto sicurezza. All'interno delle nuove features troviamo anche un miglioramento dello scrolling, così come varie ottimizzazioni software. Queste riguardano comparti quali registrazione dello schermo, Bluetooth, gestures ed altro ancora. Vi lasciamo al changelog completo, oltre che al link per il download:

Sicurezza Patch di sicurezza Android: luglio, 2020

Realme Lab Aggiunta la funzione di scrolling fluido

Impostazioni Aggiunta la funzione multi-utente

Registrazione dello schermo Ottimizzata la funzione di registrazione dello schermo

Sistema Ottimizzata la trasparenza delle gesture di swipe all'indietro Il Bluetooth non si disattiva quando si attiva la modalità Aereo Risolti alcuni problemi noti e migliorata la stabilità di sistema



Scarica la RMX1971EX_11.C.05 per Realme 5 Pro

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu