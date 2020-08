Qualcomm ha appena annunciato al pubblico lo Snapdragon 732G, a tutti gli effetti il diretto seguito dello Snap 730G visto su Google Pixel 4a. Il nuovo chipset rappresenta un aggiornamento incrementale, sulla scia dello Snapdragon 855+, per quanto senza adottare la denominazione “Plus”. Mantiene lo stesso layout visto all'interno del processore, ma Qualcomm ha introdotto il concetto di core Prime per dare un ulteriore boost alle prestazioni computazionali.

Qualcomm annuncia ufficialmente lo Snapdragon 732G

Realizzato con processo produttivo ad 8 nm, lo Snapdragon 732G contiene una CPU octa-core Kryo 470 così formata: 1 x 2,3 GHz Cortex-A76 + 1 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 1,7 GHz Cortex-A55. La scheda grafica rimane immutata, ovvero la GPU Adreno 618, così come il DSP Hexagon 688 ed il modem Snapdragon X15 LTE Cat.15/13, con velocità fino a 800/150 Mbps. Niente 5G, quindi, essendo questo un SoC destinato alla fascia più tipicamente mid-range. Le memorie sono supportate dagli standard LPDDR4/4X a 1800 MHz fino ad 8 GB.

L'aspetto connettività comprende anche Wi-Fi ax/ac, nonché il più recente Bluetooth 5.1 con aptX Adaptive. Parlando di fotocamera, l'ISP Spectra 350 offre supporto a sensori fino a ben 192 MP, con video 4K HDR a 30 fps e Slow Motion a 120 fps in 1080p. I display supportati si spingono fino al Quad HD+ 3360 x 1440 pixel, mentre la batteria può giovare della Quick Charge 4.0+.

POCO X3 sarà il primo a montare lo Snapdragon 732G

In fase di presentazione, Qualcomm ha confermato che la prima ad usufruire del nuovo Snapdragon 732G sarà POCO by Xiaomi. Ovviamente non è ancora stato specificato di che smartphone si tratterà, ma si parla di un modello destinato al mercato globale. Quasi sicuramente si tratta del tanto vociferato POCO X3, dato che i rumor hanno specificato proprio la presenza di questo SoC.

