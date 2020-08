Power Shade vi fa avere la tendina delle notifiche di Android 11

Con il rilascio delle prime Developer Preview abbiamo conosciuto le novità che Android 11 porterà al pubblico non appena sarà disponibile ufficialmente. Tuttavia, sappiamo bene che la frammentazione dell'OS di Google farà sì che molti utenti dovranno attendere svariati mesi per vederlo (forse) arrivare. Fortunatamente la natura open source di Android fa sì che esistano app come Power Shade che permettono di saggiare queste novità ancor prima del loro rilascio dalla fonte.

LEGGI ANCHE:

Telegram 7.0.0 Beta: arrivano videochiamate e notifiche Bubble

Volete un assaggio di Android 11? Provate l'app Power Shade

Nel caso di Power Shade, si tratta di un'app pensata per personalizzare la tendina delle notifiche e relativi Quick Toggles. Così come avviene con i launcher alternativi, queste modifiche non hanno scopo puramente grafico, ma anche funzionale, aggiungendo opzioni alla normale esperienza di utilizzo. Per quanto riguarda Android 11, Power Shade non soltanto modifica la tendina delle notifiche, ma vi aggiunge anche il pannello di controllo audio.

L'app vi apre tutto un ventaglio di possibilità, potendo modificare la tendina delle notifiche in aspetti quali numero e dimensione delle icone, colore e trasparenza. Ma anche indicatore della batteria, regolatore della luminosità, contatore dei dati utilizzati e molto altro ancora. C'è anche una comoda funzione che permette di aggiungere uno slider a schermo che abiliti lo swipe verso il basso per tirar giù la tendina. Ed è nella sezione “Extra” che troviamo l'opzione “Integrate media players in quick settings“.

Così come avverrà nel prossimo major update di Android, nella schermata verrà integrata l'interfaccia per i controlli multimediali direttamente dalla tendina. La loro comodità sta anche nella possibilità di sfruttare il pulsante dedicato per scegliere su quali dispositivo indirizzare l'output multimediali. Basta un click, per esempio, per switchare l'audio di Spotify dallo smartphone a delle cuffie Bluetooth connesse o ad uno speaker smart.

Se foste interessati, potete provare gratuitamente l'app Power Shade scaricandola direttamente dal Google Play Store.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu