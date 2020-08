Il nuovo leak su POCO X3 ci rinfranca sul destino del sub-brand Xiaomi: a quanto pare l'azienda vuole ancora dire la propria. Gli ultimi modelli non ci avevano entusiasmati, non tanto perché non fossero di buona fattura ma per la loro scarsa originalità. Ultimamente POCO ha preferito concentrarsi sulla produzione di rebrand di modelli già esistenti. POCO M2 Pro è Redmi Note 9 Pro, F2 Pro è Redmi K30 Pro e X2 è sostanzialmente un Redmi K30 4G. La linea sembrava decisa, per lo scorno di coloro che vedevano in POCO una realtà inedita che avrebbe arricchito il panorama degli smartphone. Ma a quanto pare con POCO X3 ci sarà un ritorno della volontà di differenziarsi dalla casa madre e degli altri sub-brand.

Aggiornamento 29/08: continuano le novità sul prossimo modello di POCO, stavolta con nuovi dettagli sulla ricarica rapida. Trovate tutto nella sezione “Hardware e Batteria”.

L'ultimo leak di POCO X3 ce lo svela nella sua interezza: ecco tutti i dettagli

Design e display

Dopo gli indizi trapelati dalle prime certificazioni, l'estetica di POCO X3 ci viene svelata su Twitter dal leaker Ishan Agarwal. Le immagini ufficiose ci mostrano un look che riprende apparentemente quanto visto con POCO F2 Pro. Ma le differenze non sono poche, a partire dal modulo fotografico che non è più totalmente circolare. Al suo interno è contenuta una quad camera con sensore primario da 64 MP, mentre la selfie camera è singola da 20 MP, inserita in un punch hole centrale.

I tagli sopra e sotto comprendono le scritte relative alle specifiche dei sensori: “64 MP AI Super Camera” sopra e “Designed by POCO” sotto, a sottolineare l'originalità del dispositivo. Se non bastasse, al centro della back cover è ben visibile il logo POCO, in corrispondenza della texture simil-fibra di carbonio. Nelle immagini vediamo due colorazioni, Nero e Blu, oltre alla presenza di un sensore ID laterale che potrebbe far pensare ad uno schermo LCD anziché AMOLED.

Parlando di display, POCO X3 sarà caratterizzato da uno schermo forato da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz.

😍#POCOX3 NFC Camera design speculations Which one do you think it is?

Or maybe show me what you think the camera set up looks like!📷📸 Closest guess will be gifted 1 #POCOX3 sponsored by @POCOGlobal 🤩#POCOisback pic.twitter.com/buFsL6VGxa — Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 26, 2020

Visti i leak in merito al design del nuovo modello, il Product Marketing Manager e portavoce Global del brand ha pensato bene di stuzzicare i fan pubblicando quattro possibili render dedicati al dispositivo. Quale di questi design sarà quello definitivo di POCO X3? Comunque vale la pena notare alcuni dettagli: il look rimanda a quanto visto dalla certificazione FCC ma nessun render riprende il layout della fotocamera visto nel leak di questo articolo. In tutte le immagini sembra che il dispositivo non sia dotato di un flash LED, cosa praticamente impossibile.

Quindi due sono le ipotesi: o il dirigente di POCO ha deciso di prendere in giro gli appassionati con quattro render fasulli, oppure si tratta di immagini riferite a prototipi e una di queste potrebbe mostra un design molto vicino a quello finale (ovviamente con l'aggiunta del flash LED). Cosa ne pensate? Secondo voi quale dei quattro stili corrisponderà a quello del POCO X3 finale?

Hardware e Batteria | Aggiornamento 29/08

Vista la frequenza di aggiornamento maggiorata, l'alimentazione sarà fornita da una capiente 5.160 mAh con ricarica rapida a 33W. A capitare il comparto hardware troveremmo l'inedito Snapdragon 732, soluzione che non è ancora stata presentata ufficialmente da Qualcomm. È possibile che l'annuncio ufficiale del chipmaker arrivi assieme a quello di POCO.

Al momento mancano ancora dettagli circa i tagli di memoria ed il resto delle caratteristiche, anche se tra le varie conferme dell'azienda si fa riferimento al supporto NFC. Parlando invece della ricarica rapida, il Product Marketing Manager di POCO è tornato alla carica con il grafico che trovate in basso.

Massive battery with a blazing fast charging speed.⚡️

Compare to a well known mid-ranger, we take the lead.

I shall explain how we achieved this in our official launch.#POCOisBACK #POCOX3 NFC pic.twitter.com/CeqKpM3vRQ — Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 28, 2020

Secondo quanto di legge, la batteria di POCO X3 potrà essere ricaricata del 100% in soli 65 minuti. Un dettaglio che fa riflettere pensando a quanto riportato dall'FCC: una batteria da 5.160 mAh con ricarica da 33W. Il modello M2 Pro ha a bordo un'unità da 5.000 mAh e grazie al supporto alla ricarica da 33W è in grado di raggiungere il 50% in 30 minuti: di conseguenza i media cinesi ipotizzano che il nuovo X3 possa avere una velocità di ricarica maggiore rispetto a quanto visto sulla certificazione dell'FCC, ma ovviamente allo stato attuale si tratta solo di un'ipotesi.

Fotocamera

Testing out the camera set-up with the latest #POCOX3

It's really more than just a normal 64MP📷📸

Lots of cool awesome features to share very soon! Both photos were taken by POCO X3 ☺️#POCOisBack #POCOX3 NFC pic.twitter.com/eBCLe8WZ4d — Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 27, 2020

Come anticipato poco sopra, POCO X3 avrà dalla sua una quad camera capeggiata da un sensore da 64 MP e caratterizzata da un look molto particolare (nonostante l'adozione di un modulo circolare). In alto trovate quelli che dovrebbero essere i primi sample fotografici scattati con il dispositivo.

POCO X3 – Indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

Specifichiamo ancora una volta che quanto letto finora è frutto di un leak e che siamo ancora in attesa di una conferma da parte della compagnia asiatica. Le indiscrezioni continuano citando anche la data di presentazione di POCO X3, fissata per il prossimo 8 settembre. In questo momento non sono presenti informazioni sul possibile prezzo di vendita del dispositivo, ma di certo non mancheranno novità nei prossimi giorni.

