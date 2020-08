Una feature mancata che ha fatto un po' storcere il naso ai fan di POCO F2 Pro è stato sicuramente un display con refresh rate più alto dei 60Hz di cui è dotato il flagship low cost. Ma in queste ore, secondo il teaser su Twitter da parte di uno dei portavoce del brand, arrivano gli indizi di un nuovo smartphone mid-range con refresh rate a 120 Hz. Sarà il solito rebrand o avremo qualcosa di inedito?

POCO: il portavoce Angus Kai Ho Ng lancia l'indiscrezione di uno smartphone con refresh rate a 120 hz

Attraverso il suo canale ufficiale di Twitter, il Product Marketing Manager e volto di POCO Angus Kai ho Ng ha postato un tweet dove esprime il suo apprezzamento per gli Hz, unità di misura della frequenza di aggiornamento del display (ma non solo) e sostiene inoltre che anche POCO lo sia. A questa bomba sganciata, si unisce un tweet, poi rimosso, che rivela che sarà a 120 Hz, ma anche altre prime specifiche sono venute fuori: si parla infatti di uno Snapdragon 765G, una ricarica rapida a 33W, una selfie camera punch-hole, 5020 mAh di batteria ed un sensore fotocamera principale da 64 MP in un modulo quad camera. Il display sarà tra l'altro AMOLED.

Attualmente però, quello che si insinua tra gli insider ed i fan è un quesito che arriva sempre ogni volta che si parla di un nuovo POCO: sarà un ennesimo rebrand di un qualche Redmi, magari una versione AMOLED del K30i, oppure uno smartphone totalmente nuovo? Al momento non c'è risposta, ma la sfida nel mercato di fascia media è appena iniziata.

