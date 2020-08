POCO F2 Pro/Redmi K30 Pro: disponibile Android 11 Beta | Download

Ottime notizie per i possessori di POCO F2 Pro, aka Redmi K30 Pro, perché lo smartphone rientra fra i primissimi che avranno la nuova Android 11 Beta. Poco fa vi abbiamo comunicato che accadrà lo stesso su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, così come OPPO Find X2 e X2 Pro. Al Google I/O 2019 venne annunciato il programma avviato in collaborazione proprio con questi produttori, oltre anche a Vivo e OnePlus. Non sorprenderebbe, quindi, che nelle prossime ore anche queste due annunciano la disponibilità della Beta per i rispettivi top di gamma.

Aggiornamento 09/08: arriva la ROM “lavorata” dai ragazzi di Xiaomi.eu per portare Android 11 anche agli utenti europei. Trovate il link a fine articolo.

La nuova Android 11 Beta sarà rilasciato anche su POCO F2 Pro e Redmi K30 Pro

Come per Xiaomi Mi 10 e OPPO Find X2, anche in questo caso non abbiamo ancora una data, pertanto continuate a seguirci per tutte le novità del caso. Spiegate nell'articolo dedicato, all'interno di Android 11 sono integrate varie novità, a partire da una migliorata gestione delle notifiche di conversazione, anche con le nuove Bubbles. Per la privacy, poi, è stata rivista la gestione dei permessi delle app, ed è stato aggiunto anche un menu per il controllo dei dispositivi domotici.

Vi ricordiamo che, oltre a poter testare in anteprima Android 11, i possessori di POCO F2 Pro e Redmi K30 Pro potranno partecipare al programma beta della MIUI 12 Global. Nell'attesa di tutte queste novità software, avete visto i nostri confronti con Xiaomi Mi 10 Pro, Realme X50 Pro 5G e Realme X2 Pro?

Scarica Android 11 Beta per POCO F2 Pro / Redmi K30 Pro

La procedura da seguire per l'installazione la trovate nel thread dedicato di XDA.

Aggiornamento 09/08

La MIUI 12 20.8.7 China Beta è stata rilasciata anche per Redmi K30 Pro. Dato che si tratta di una ROM destinate ai beta tester cinesi, il team di Xiaomi.eu ha convertito la ROM e l'ha resa adatta a noi europei. Trovate tutto nell'articolo dedicato.

