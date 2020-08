POCO F2 Pro: problemi di Widevine con la MIUI 12

Tutte le varianti commercializzate di POCO F2 Pro hanno ufficialmente ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 12. Il top di gamma POCO, brandizzato altrove come Redmi K30 Pro, è fra i primi modelli ad averlo ricevuto. Purtroppo non è tutto rose e fiori e può capitare che un update, specialmente se così importante, rompa qualcosa. Nel caso di POCO F2 Pro, le segnalazioni parlano di problemi legati alla certificazione Widevine.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12: scarica i nuovi Super Wallpaper di Xiaomi | Download

L'aggiornamento alla MIUI 12 ha portato problemi con la certificazione Widevine di POCO F2 Pro

Per chi non lo sapesse, sulla certificazione Widevine si basano le principali app di streaming video, come nel caso di Netflix, Amazon Prime Video e Sky. Il sistema di crittografica DRM fa sì che i contenuti riprodotti non possano essere compromessi in termini di pirateria. In base al livello della certificazione adottato, lo smartphone è poi in grado di riprodurre i contenuti ad una data risoluzione.

Nel caso di POCO F2 Pro, con l'aggiornamento alla MIUI 12 il livello di certificazione Widevine è “retrocesso” da L1 ad L3. Questo significa che i possessori dello smartphone non possono guardare i contenuti in Full HD bensì solamente a 480p. L'aggiornamento che ha compromesso questo aspetto riguarda la MIUI 12.0.1.0.QJKMIXM, quindi la ROM Global per gli utenti indiani ed occidentali.

Fortunatamente per noi, pare che il problema non affligga gli utenti europei che hanno la MIUI 12.0.2.0.QJKEUXM. Nel caso, invece, abbiate la ROM Global e il problema in questione, un utente ha condiviso una possibile soluzione. Andate in “Impostazioni/Password & Security/Fingerprint/Fingerprint Payment/Widevine (L1)“: in caso sia visibile la scritta “Not available” cliccate su “Certificate” e resettate il certificato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu