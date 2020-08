POCO F2 Pro si aggiorna in Europa: la MIUI 12.0.2.0 elimina alcuni bug

Conosciuto altrove sotto il nome di Redmi K30 Pro, il nostro POCO F2 Pro sta ricevendo un nuovo aggiornamento software. Inizialmente rilasciato in altre parti del globo, un nuovo update basato sulla MIUI 12 si sta facendo strada sul flagship di casa POCO. Vediamo nello specifico quali sono le novità che vengono introdotte con la nuova versione della ROM proprietaria.

Un nuovo aggiornamento arriva in Europa per i possessori di POCO F2 Pro

L'aggiornamento che i possessori di POCO F2 Pro in Europa stanno ricevendo comprende la MIUI 12.0.2.0.QJKEUXM. È arrivato prima in Indonesia, Russia e in India sotto forma di ROM Global, mentre adesso è in fase di roll-out per il nostro continente. Ecco il changelog completo:

Sistema Aggiornate le patch di sicurezza a luglio 2020, maggiore sicurezza del sistema Ottimizzazione: lo schermo non rispondeva sempre al tocco durante lo sblocco Correzione: le finestre flottanti in alcuni casi impedivano allo schermo di rispondere al tocco



Scarica la MIUI 12.0.2.0.QJKEUXM per POCO F2 Pro

