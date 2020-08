POCO F1 si aggiorna alla MIUI 12 Global Stable | Download

POCO F1 era previsto che ricevesse l'aggiornamento alla MIUI 12 Global Stable a breve e così sta andando. L'apertura del programma Mi Pilot fa sì che tutti gli utenti interessati possano provare le release antecedenti a quelle pubbliche. Dopo POCO F2 Pro, quindi, anche il precedente POCO F1 inizia a far parte dei dispositivi POCO aggiornatisi all'ultima edizione della UI proprietaria.

L'aggiornamento MIUI 12 Global Stable arriva su POCO F1, ma non per tutti

Trattandosi della MIUI 12.0.0.3.QJEMIXM (con peso di 789 MB), la MIUI 12 Global Stable Beta non è ancora la release definitiva per quanto riguarda POCO F1. Questo significa che è una ROM pensata prettamente per i dispositivi facenti parte del programma Mi Pilot, visto anche quanto accaduto con la stessa ROM per Redmi Note 8 Pro.

Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM della madrepatria, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo, visto quanto detto sopra.

Scarica la MIUI 12 Global Stable per POCO F1

Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente.

