POCO F1: termina il supporto alla recovery TWRP, ma buone notizie per Huawei P20 Lite

Dopo l'aggiunta di OnePlus Nord (anche se per ora solo in versione Unofficial), arrivano novità per gli appassionati della Custom Recovery più apprezzata del panorama modding (anche se un rivale comincia ad affacciarsi). Il team della recovery TWRP è pronto a dare il benvenuto a nuovi modelli, tra cui Huawei P20 Lite, ma ci sono anche notizie tristi per i possessori di POCO F1 (qui la nostra recensione), primo storico dispositivo della compagnia asiatica nata come costola di Xiaomi.

POCO F1 non è più tra i dispositivi supportati dalla TWRP…

A partire dalle ultime ore, TeamWin ha salutato il low budget targato POCO, interrompendo il supporto del modello F1 alla recovery TWRP. Coloro che sono in possesso del flagship economico del brand e hanno a bordo la custom recovery non avranno alcun problema: semplicemente non verranno rilasciate versioni future e per eventuali aggiornamenti sarà necessario rimboccarsi le mani e passare ad un'alternativa. Comunque lo sviluppo di terze parti dedicato a POCO F1 continua senza alcuna conseguenza, quindi non sarà troppo complicato trovare una release unofficial scavando su XDA.

…mentre Huawei P20 Lite entra a far parte della famiglia | Download

Intanto il team ha annunciato il supporto della TWRP per Huawei P20 Lite, dispositivo di fascia media particolarmente apprezzato dagli utenti e rilasciato nel 2018 (qui trovate la nostra recensione): se siete interessati a questa release, il download è disponibile alla pagina dedicata. Per quanto riguarda le altre aggiunte, si uniscono alla famiglia di TeamWin anche i modelli Samsung Galaxy M30, Galaxy A40 e Moto G5S Plus: qualora foste interessati, le rispettive recovery sono scaricabili sul portale ufficiale.

