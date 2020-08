Grandi movimenti interni in quel di OPPO, brand in continua espansione anche a livello globale. Il colosso cinese ha recentemente riorganizzato la sua struttura, richiamando alla base niente poco di meno che Pete Lau, CEO e fondatore di OnePlus, che si occuperà molto da vicino della creatura che unisce i due brand al fratello minore Realme: Ouga.

Ouga: Pete Lau resterà CEO di OnePlus, ma favorirà la sinergia con OPPO e Realme

Di un ritorno ad OPPO per Pete Lau se ne è parlato ormai due mesi fa, ma non c'era ancora nulla di concreto in merito. La stessa azienda ha affermato che Lau non è altro che il Vicepresidente della Ouga Holdings, compagnia nata per creare una sinergia di mercato tra la stessa OPPO, Realme e proprio OnePlus.

Questo vuol dire che Lau sarà lontano dalla sua creatura OnePlus? Secondo quanto affermano sia quest'ultima che OPPO, esso resterà nella sua posizione di CEO, ma sarà il protagonista della crescita dell'ecosistema di Ouga, che è il grande espediente commerciale in grado di favorire i tre brand in questo senso affiliati.

Sebbene sia curiosa questa elezione a Vicepresidente di un gruppo mirato alla semplice commercializzazione di prodotti provenienti quasi dalla stessa matrice, Pete Lau ha un'enorme responsabilità: Ouga infatti detiene il 100% dell'entità operativa di OPPO, ma è anche uno dei principali azionisti di OnePlus, quindi dovrà tenere tutti i tasselli al posto giusto al fine di sbaragliare la concorrenza con brand sempre più accattivanti per gli utenti.

