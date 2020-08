I wearable ormai sono praticamente addosso a tutti: adulti, ragazzi, bambini e anche animali. Smartwatch, smartband, cuffie TWS sono ovunque e proposti in ogni salsa. Ma se il futuro fosse un anello smart? Il team di Oura pare averci pensato seriamente creando Oura Ring.

Oura Ring: ecco come funziona l'anello smart che può sostituire gli smartwatch

Il lavoro dell'anello smart Oura Ring è molto semplice: permette di monitorare le varie attività di movimento, oltre al battito cardiaco, la temperatura ed il sonno. Come avvengono queste misurazioni? Il wearable rileva queste informazioni dalle arterie presenti nel dito dove è indossato. Tornando invece alla misurazione della temperatura, esso è l'unico che misura quella del corpo e non quella ambientale, utilissimo per la vostra salute. Inoltre, il monitoraggio arriva più in profondità del sensore a luci LED verdi degli altri prodotti, utilizzando la tecnologia ad infrarossi fotopletismografi (PPG). Questo garantisce una precisione tra il 98.4% ed il 99.9%.

Sicuramente molto innovativo, Oura Ring è stato già scelto dalla NBA (lega nazionale di basket americana) per monitorare la salute dei proprio cestisti, che sono facilitati dall'anello smart piuttosto che indossando anche solo una smartband. Ovviamente, tutti i dati vengono raccolti sull'applicazione dedicata sul proprio smartphone.

Ma quanto costa questo utile indossabile? Attualmente, sul sito ufficiale di Oura, l'anello smart Ring viene venduto due versioni: Heritage e Balance, entrambi con un prezzo di partenza di 314€. Che possa essere un'ispirazione per brand cinesi che puntano molto sui wearable come Huami, Xiaomi, Huawei e le altre?

