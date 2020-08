OUKITEL C21 pronto al debutto: il lancio è fissato per l’11 agosto

Alcune settimane fa abbiamo dato un primo sguardo a OUKITEL C21, il prossimo mid-range della casa cinese. Il dispositivo monta una Quad Camera ed un lettore d'impronte digitali posizionato all'interno del modulo fotografico rettangolare, di certo un punto atipico, ma che dovrebbe renderne più agevole l'utilizzo. Dopo una prima occhiata alla back cover, l'azienda conferma il design del suo nuovo budget phone, insieme alla colorazione Ocean Blue e alla data di uscita.

OUKITEL C21 sarà lanciato il prossimo 11 agosto

Il lancio di OUKITEL C21 è fissato per l'11 agosto e per l'occasione la compagnia cinese ha dato il via ad alcune iniziative promozionali tramite il sito ufficiale e lo store AliExpress. In altro trovate il primo teaser ufficiale, mentre qui sotto alcune immagini che svelano il design dello smartphone. Mentre il retro è stato già mostrato in precedenza, stavolta abbiamo una breve panoramica della parte frontale, con un display dotato di punch hole per la selfie camera.

Per quanto riguarda le specifiche, OUKITEL C21 sarà mosso dal chipset MediaTek Helio P60, soluzione octa-core accompagnata da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Tornando sulla fotocamera, il modulo è composto da un sensore principale da 16 MP con grandangolo, macro e profondità (tutti e tre da 2 MP). La selfie camera è un sensore da 20 MP, posizionato all'interno del foro nel display. A proposito di quest'ultimo, si tratta di un pannello da 6.4″ con risoluzione Full HD+.

Come anticipato poco sopra, il lancio su AliExpress avverrà martedì 11 agosto. Per una conferma sul prezzo di vendita dovremo necessariamente attendere la data indicata, anche perché i budget phone del brand sono soliti debuttare a prezzo scontato.

