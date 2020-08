OPPO supera Samsung nella vendita di smartphone in Asia

Anche se in Europa deve ancora lavorare per diventare un brand forte, se si guarda all'Asia OPPO è una delle principali realtà. Forte del supporto dell'importante BBK Electronics, è prontamente salita alla ribalta, conquistando importanti fette di mercato. Da anni OPPO sta in alto nel mercato degli smartphone, con milioni e milioni di vendite in tutto il mondo. Ma è proprio in oriente che siede nel podio, come dimostra la conquista del primo posto ai danni di Samsung nell'est dell'Asia.

OPPO infrange un nuovo traguardo e batte Samsung in Asia

La ricerca condotta dal team di Counterpoint Research dimostra come OPPO sia riuscita a conquistare il 20,3% dello share di mercato. Al contrario, Samsung è scesa di posizione con il 19,5% nel Sud Asia, dove sono le aziende cinesi ad avere la meglio. In terza posizione, infatti, troviamo la “cugina” Vivo con il 17,9%, mentre Xiaomi e Realme siedono al quarto e quinto posto con rispettivamente 14% e 12,8%.

C'è da dire che non è la prima volta che Samsung viene superata da OPPO, dato che già nello scorso 2019 accadde lo stesso. A penalizzare la casa coreana c'ha pensato l'emergenza Coronavirus, spingendo i consumatori ad affidarsi a brand solitamente più economici, per quanto OPPO punti anche ad un target premium. Più in generale, il Sud Asia ha registrato un calo delle vendite di smartphone del -22%, con 24 milioni di unità in meno rispetto al 2019, a dimostrazione dei danni all'economia derivanti dal Covid-19.

